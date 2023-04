Lindsay Lohan : c’était sa BABY SHOWER ; premières photos de votre GROSSESSE

célébrités

L’actrice et chanteuse savoure ce moment de sa vie.

© Lindsay LohanLindsay Lohan a partagé des photos de sa grossesse

Tout va bien dans la vie de Lindsay LohanEh bien, non seulement la chanteuse et actrice a récemment annoncé qu’elle attendait son premier bébé, mais maintenant elle est aussi Il a montré comment il a vécu la baby shower, montrant qu’il reste très peu de choses pour que le nouveau membre de sa famille naisse.

Grâce à Instagram, où il compte plus de 12,8 millions de followers, l’actrice de Jeu de jumelles a été montrée dans une robe blanche, très souriante et touchant son ventre. Sur l’image, on le voit avec un immense sourire et profitant de ce moment de sa vie.

D’autres images montraient Lindsay dans une robe orange avec des talons blancs et entourée de ses amis et amies, lors de ce qui semble être sa baby shower : « Bon temps. Reconnaissant pour toutes les personnes incroyables dans ma vie.« , écrit-il dans le post.

Sur les photos partagées, vous pouvez lire « Baby » écrit avec des ballons, ainsi qu’une table pleine de collations et un ours en peluche. Certaines célébrités comme Paris Hilton, Ross Mathews et Jeremy Scott n’ont pas hésité à célébrer avec Lindsay ce moment de sa vie à travers les réseaux sociaux.

La chanteuse attend son premier bébé (dont elle n’a révélé aucun détail, comme le nom) avec Bader Shamas, homme d’affaires et vice-président adjoint du Credit Suisse. Le couple s’est marié il y a un an, en 2022.

