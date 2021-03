Avec: David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frosta Eggesbø, Emma Bones, Henriette Steenstrup, Synnøve Macody Lund, Herman Tømmeraas

Date de sortie: au cours de la seconde moitié de 2021.

Ragnarok est une série télévisée norvégienne sur un adolescent qui n’a aucune idée qu’il est le dieu du tonnerre. L’émission a eu un tel succès qu’elle a dépassé la liste la plus populaire de Netflix au Royaume-Uni le 5 février, dépassant The Witcher de Henry Cavill de cinq places.

La saison 1 a été acclamée par la critique et a reçu une note de 7,5 sur 10 sur IMDB. Voyons ce qui va suivre pour la série nordique après les six épisodes brefs mais très divertissants de la saison 1 de 45 minutes, qui ont abouti à une guerre épique entre Magne et Vidar.

Terrain: Que se passera-t-il dans la saison 2 de Ragnarok?

Les antagonistes de l’émission sont la tribu Jutul, également connue sous le nom de Jotunn dans la mythologie nordique. Ces entités peuvent être familières aux fans des films Thor de Marvel en tant qu’antagonistes. Les Jotunn sont des géants de glace colossaux qui sont les homologues bibliques des démons dans la mythologie nordique.

OH MON DIEU. Arrêtez ce que vous faites! La production de la saison 2 de Ragnarok a enfin commencé ⚡ pic.twitter.com/5AiP7EHeId – Netflix Nordic (@NetflixNordic) 2 septembre 2020

Dans la série, la famille Jutul est la cinquième famille la plus riche de Norvège et possède de nombreuses usines qui contribuent au changement climatique et à la pollution industrielle à Edda. Magne doit leur tenir tête et sauver sa ville.

Magne ferait très probablement face à de nouveaux méchants, qui seront très probablement influencés par la mythologie nordique, après avoir vaincu le chef de la famille Jutul dans la saison, Magne ferait très probablement face à de nouveaux antagonistes, qui seront très probablement influencés par la mythologie nordique, après avoir vaincu le leader. de la famille Jutul dans la saison 1.

La saison 2 de Ragnarok n’a pas encore reçu de date de sortie officielle de Netflix. Compte tenu de l’état actuel du monde, attendez-vous à ce que ce soit entre le milieu et la fin de 2021. Pour le moment, nous n’avons aucune idée du moment où le développement commencera ou s’il a déjà commencé; dans tous les cas, la nouvelle saison n’arrivera qu’au moins en avril 2021.

