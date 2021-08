Travers ‘Candyman’ Beynon a des ‘règles strictes’ en ce qui concerne les petites amies

Travers Beynon, mieux connu sous le nom de The Candyman, a le genre de style de vie dont rêvent de nombreux mecs – il partage son énorme manoir, surnommé The Candy Shop Mansion, avec un groupe de belles femmes et passe ses week-ends à organiser des fêtes sauvages. Vous pouvez découvrir ce qui se passe à l’une de ses soirées ici :

L’homme d’affaires australien jongle avec sa femme et sa pléthore de petites amies et insiste pour que les femmes s’entendent bien. À tel point qu’ils dorment tous ensemble dans un lit géant et s’assoient pour un «repas de famille» une fois par semaine où les téléphones portables sont interdits.

Mais lorsqu’il s’agit de choisir de nouvelles petites amies, Travers dit qu’il a des «règles strictes» pour s’assurer que les choses dans son manoir de 15 chambres restent harmonieuses.

Malgré cela, il admet avoir dû faire face à « tous les scénarios auxquels vous pouvez penser » au fil des ans, mais dit qu’il est « toujours clair et jamais flou sur les règles » lors de l’introduction de nouvelles petites amies dans le manoir.

Le week-end, vous pouvez probablement le trouver entre plusieurs femmes, mais la nuit, il sera à l’étage dans sa chambre qui, comme il nous l’a décrit, ressemble exactement à une boîte de nuit.

Voici comment il a décrit une « expérience » qui se produit régulièrement : « Nous avons organisé une fête au manoir, puis nous nous sommes déplacés vers la chambre, qui a un poteau à décapant, des plafonds en miroir et toutes les lumières et machines à fumée, les LED et tout ça.

« Elle [his wife, Taesha] se souvient un point où c’est devenu sexuel et environ 10 à 12 filles m’ont toutes sauté dessus. Et ma femme m’a dit qu’elle ne pouvait pas voir en fait moi sous le tas de filles, elle a dit que c’était presque comme si j’étais mangée vivante.

« UNEEt je peux vous dire, il y a eu un moment où c’est arrivé où j’ai pu voir le plafond, et je pouvais me voir et je me suis dit : ‘Ok, je pense que je peux y aller maintenant.’ J’ai pensé : ‘Si mon temps est écoulé maintenant, je peux y aller avec plaisir.’

« Et il arrivé plusieurs fois après ce donc je me sens assez chanceux. J’ai attendu la lumière blanche beaucoup fois mais ce n’est pas encore arrivé. »

Mais un style de vie qui implique d’être intime avec autant de femmes doit venir avec quelques règles, vous imaginez. Effectivement, Travers dit que son expérience en « people management » (au sein du secteur des affaires) l’a aidé dans sa conquête de la polygamie.

Il a dit à 45secondes.fr : « Si vous êtes une petite amie, vous faites partie de la famille. Nous avons un dîner de famille obligatoire le dimanche soir avec tout le monde et nous nous asseyons tous, nous remplissons deux grandes tables et je prends les téléphones portables de tout le monde et les mets dans une autre pièce.

« Nous prenons des plats à emporter parce que c’est notre plat d’une nuit où nous sommes tous assis là – les jeunes enfants, les enfants plus âgés, les petites amies, la femme.

« Ils sont obligés de parler [about] l’ancien temps et c’est une soirée assez spéciale pour tout le monde. Une fois que nous avons terminé nos plats à emporter, nous allons au cinéma que j’ai dans le manoir et regardons tous un film ensemble.

« Il n’y a pas plus de bagarres que d’habitude – en fait, je pense que la beauté des filles est qu’elles ont un petit ami ou un mari comme moi mais aussi leurs meilleurs amis qui vivent avec elles.

« Ils aiment ça aussi, je pense. Ils se battent, bien sûr, mais la plupart du temps, ils s’entendent et apprécient la compagnie de l’autre. »

Alors, comment faire en sorte que tout le monde soit heureux dans ce scénario ? L’une de ses solutions est que tout le monde partage la même chambre – ce qui ressemble à une compression et ce serait probablement le cas si vous viviez dans un jumelé de trois chambres avec un seul lit double. Mais comme vous pouvez vous y attendre à ce stade, ce n’est pas comme ça qu’il roule.

Il a expliqué: « Ta chambre a trois grands lits king-size, j’ai en fait une autre chambre dans la maison qui est juste pour moi, donc si jamais ça devient trop, je m’y échappe.

« Gérer des filles qui sont romantiquement impliquées, émotionnellement impliquées, peut être un défi, mais plus vous le faites, mieux vous y arrivez. »

Et vous pensiez que vous aviez assez de problèmes pour garder un partenaire heureux.

Nous nous demandons, s’est-il déjà retrouvé dans une situation délicate? (Non, pas de ce genre.)

Il nous a dit : « Tous les scénarios auxquels vous pouvez penser se sont produits. C’est normal pour moi maintenant mais je suis tellement strict. Je pourrais avoir 10 ou 20 filles ici tout le temps. temps mais j’ai des règles si strictes pour que cela fonctionne à long terme.

« Il y a eu des filles qui ont volé des États-Unis et du Royaume-Uni même et qui ont duré une heure – leur attitude n’était pas juste, alors elles sont parties. »

Travers et Taesha.

Il a poursuivi : « Il y a eu des filles qui ont fait la mauvaise chose, elles ont été Impoli ou ils veulent plus – juste moi. J’ai dû faire face à tous les scénarios auxquels vous pourriez penser.

« Je ne lutte jamais [to deal with tricky situations], je suis toujours clair et jamais flou sur les règles. Ma femme est ma femme. Et les récompenses sont là si vous faites ce qu’il faut. »

En parlant de sa femme, Taesha Beynon, comment s’intègre-t-elle dans tout cela ? Il l’a rencontrée alors qu’elle avait 18 ans et travaillait à l’une de ses soirées en tant qu’hôtesse.

Il a expliqué : « J’ai révélé exactement ce que J’étais tout sur la façon dont ça va évoluer et le Boutique de bonbons Château. Elle m’avait révélé qu’elle embrassait beaucoup de filles et qu’il y avait souvent des fois quand elle voyait une jolie fille dans la rue et qu’elle m’envoyait un texto à propos de la fille. »

Ah, nous voyons où cela va.

« Sil aimait certainement les filles, donc cela m’a beaucoup aidé », a-t-il poursuivi. « Il y avait beaucoup de plaisir à avoir et je peut être assez créatif dans lit, donc je suppose que ça aide.

« Je pense qu’à la fin de la journée, elle était sûre du fait qu’elle était la femme, et il y a plus à cela qu’une jolie fille qui arrive. Elle aime les fêtes et les autres filles.

« Nous dormons tous dans le même lit et nous sommes sexuellement tous ensemble. C’est tous ensemble – c’est une façon de garder le contrôle.

« Je suis très pointilleux – nous avons eu des filles du Pérou, de Colombie, Venezuela, Europe, Turquie, Royaume-Uni, et ce qui se passe, c’est qu’ils postulent, je regarde leur apparence et ils devoir écrivez une description expliquant pourquoi ils seraient une bonne petite amie.

« Ensuite, nous faisons un FaceTime donc nous pouvons réellement voir à quoi ils ressemblent vraiment, car il y a beaucoup d’intelligence programmes là-bas, cela peut rendre les filles très différentes de ce qu’elles sont vraiment. »

Ah, nous voyons que même Candyman a été effrayé par le vieux Photoshop.

Il a poursuivi: « Je les vole de n’importe où dans le monde, je vais soit les faire voler en Australie ou là où je suis à l’étranger, puis nous passons par un processus, une période d’essai. »

« C’est une façon de le dire, » dit-il en riant. « Probablement plus comme des rencontres en ligne. »