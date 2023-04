La série Netflix faite pour les fans de rock argentin et qui raconte comment l’album le plus réussi de son histoire a été réalisé

Une série Netflix vient d’ouvrir pour livrer un histoire du rock argentin et l’album le plus vendu de l’histoire de son pays : plus d’un million d’exemplaires jusqu’en 2012. Le programme, d’une seule saison de huit chapitres, est disponible sur le plate-forme de diffusion en continu depuis le mercredi 26 avril, ce qui a enthousiasmé les fans de musique jouée à des moments critiques de l’histoire récente de l’Argentine.

Les sons de la radio, des téléphones portables et autres appareils en disent long sur chaque époque : ses valeurs, ses combats, sa façon d’affronter la vie. Chaque ligne, même la plus apolitique ou légère, est un reflet et une réaction de la réalité qui traverse chaque strate de la vie de ses artistes et de son public.

C’est ce qui s’est passé en Argentine dans les années 70 : le rock est devenu une résistance et une réponse à la dictature militaire étouffante. La joie de la jeunesse, son art et ses idéauxont surgi avec plus de force tandis que davantage de restrictions et de violations des droits se produisaient dans les rues de Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba.

De même, avec l’avènement de la démocratieles nouveaux enjeux sociaux, l’exploration des sentiments, la musique tournée vers d’autres sensibilités. La douleur la plus personnelle, les obsessions, les malaises d’une époque, plus qu’avant, s’incarnaient dans les paroles et les chansons d’un musicien argentin tombé sur la renommée d’un coup sourd. Et l’amour, bien sûr, auquel d’innombrables formes sont toujours chantées, était le protagoniste de cet album irremplaçable.

Iván Hochman dans le rôle de Fito Páez dans la série (Photo : Netflix)

PERSONNE NE PEUT ME DIRE QUI JE SUIS

« L’amour après l’amour » est la série Netflix qui raconte une partie de la biographie de fito paez et comment le disque qui donne le titre à la production télévisée a été réalisé. L’histoire est basée sur les souvenirs du musicien de Rosario, qui ont été publiés dans le livre « Enfance et jeunesse”. A partir de ces données, on verra l’histoire officielle de l’Argentine.

Pour lui, le programme est fait pour les fans de Fito Páez et, peut-être, pour une personne curieuse qui veut en savoir plus sur la vie du compositeur et qui n’a pas lu la publication 2022, éditée par Planeta. Bien qu’il n’y ait pas d’actualité majeure en termes de biographie, l’adaptation est plus que plausible.

Le plus visible est l’incroyable casting pour le casting, qui a fait correspondre des personnages comme Charly Garcia (Andy Chango)Fabiana Cantilo (Micaela Riera), Juan Carlos Baglietto (Joaquín Baglietto) et surtout lui-même Jeune Fito (Ivan Hochman) et enfant (Gaspar Offenhenden). La production, de ce point de vue, est impeccable, tout comme la musique et l’exécution des moments emblématiques de cette histoire.

La série est aussi un regard sur les répétitions, les heures fécondes ou frustrantes dans les studios d’enregistrement, les concerts, toute la carrière d’un artiste émergent qui s’occupe de son présent (la santé de son père Rodolfo Páez, le crime de sa tante Josefa Páez et de sa grand-mère Delma Zulema Ramírezl’amour de Fabiana et Cecilia Roth) et le passé (la mort de sa mère Margarita Zulema Ávalos).

Si vous êtes un fan de rock argentin, vous allez être très excité. Car la bande-son est impressionnante : la trova de Rosario, sui generisBaglietto, Amande, Luis Alberto SpinettaSerú Girán, Virus et, bien sûr, le grand charly garciaqui mérite une série depuis longtemps (presque opaque celle de Fito).

Ils peuvent réclamer beaucoup de série « L’amour après l’amour » pour l’histoire que Fito Páez veut montrer : le peu de risque dans le clair-obscur ou presque aucune révélation déjà connue. Mais c’est le look du musicien argentin, personne ne peut dire qui il est, paraphrasant la chanson qui donne son titre à l’album. Ce n’est pas une proposition journalistique ou la biographie écrite par quelqu’un d’autre. C’est le Fito Páez pour ses fans.