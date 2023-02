Liste des acteurs et personnages de « Chromosome 21 »: qui est qui dans la série chilienne Netflix

Co-créée par Matías Venables et Nico Martínez Bergen, « Cromosoma 21 » est une série télévisée à suspense dramatique chilienne qui raconte l’histoire d’un homme trisomique que la police trouve caché sur une scène de crime et lance une enquête pour déterminer si vous êtes un témoin ou un suspect.

La fiction en huit épisodes qui a Nico Martínez Bergen, Matías Venables, Erik Barmack et Matías Ovallese comme producteurs exécutifs a été créée sur Channel 13 le 14 octobre 2022 et sera disponible sur Netflix à partir du 8 février 2023.

« chromosome 21″, qui a reçu en janvier 2023 trois nominations aux 7e Prix Caleuche, a un casting principal composé de Sebastián Solorza, Gastón Salgado, Valentina Muhr, Mario Horton, Claudia Di Girolamo, Daniel Muñoz, Alejandro Trejo et Pia Urrutia. Ensuite, qui est qui dans la série chilienne arrive sur Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « CHROMOSOME 21″

1. Sebastian Solorza comme Tomás

Sebastián Solorza est chargé d’interpréter Tomás, un jeune trisomique impliqué dans un crime à cause de son frère. « Dans cette série, ils ne sont pas traités comme des petits anges, ni comme des enfants, ils sont traités comme des adultes, comme des personnes, avec leurs lumières et leurs ombres, et je crois que c’est la façon dont, en tant que société, nous devrions partager, nous devrait vivre avec des personnes atteintes du syndrome de Down et avec des personnes ayant une diversité fonctionnelle cognitive», a déclaré Matías Venables à Euronews.

Sebastián Solorza dans le rôle de Tomás dans la série chilienne « Cromosoma 21 » (Photo : Channel 13/Netflix)

2. Gastón Salgado dans le rôle de Guillermo ‘Bekam’ Ruiz

Gastón Salgado, acteur chilien de théâtre, de cinéma et de télévision qui a reçu les éloges de la critique et du public pour ses performances dans les séries « El reemplazante » et « Sitiados », donne vie à Guillermo ‘Bekam’ Ruiz, le frère cadet de Tomy qui est un délinquant rusé et intelligent.

Gastón Salgado dans le rôle de Guillermo ‘Bekam’ Ruiz dans la série chilienne « Chromosome 21 » (Photo : Channel 13/Netflix)

3. Valentina Muhr comme Mariana Enriquez

Valentina Muhr, qui a participé à des séries telles que « Coeur maudit », « Une vie pour la vie », « Journal de ma résidence au Chili : María Graham », « La remplaçante », « Casa de Angelis » et « La chasse : Les filles de Alto Hospicio », assume le rôle de Mariana Enríquez, commissaire adjointe de la brigade des homicides de la police d’enquête chilienne qui s’occupe du cas de Tomy.

Valentina Muhr dans le rôle de Mariana Enríquez dans la série chilienne « Chromosome 21 » (Photo : Channel 13/Netflix)

4. Mario Horton comme Bruno Duran

Mario Horton, qui a fait partie de séries telles que « L’amour en un temps record », « Le jour le moins attendu », « Papi Ricky », « Lola », « First Lady », « Secrets dans le jardin », « Pardonnez nos péchés » et « Quarantine Stories » joue Bruno Durán, un détective PDI avisé qui est amoureux de Mariana.

Mario Horton dans le rôle de Bruno Durán dans la série chilienne « Chromosome 21 » (Photo : Channel 13/Netflix)

5. Pía Urrutia comme Cristina Pérez Lombardi

Pía Urrutia, qui est danseuse et travaille dans une clinique, est chargée de donner vie à Cristina Pérez Lombardi dans la série chilienne. Il s’agit d’une jeune femme trisomique de la classe supérieure, fille de Sofía et fiancée de Tomy.

Pía Urrutia dans le rôle de Cristina Pérez Lombardi dans la série chilienne « Chromosome 21 » (Photo : Channel 13/Netflix)

6. Claudia Di Girolamo dans le rôle de Sofia Lombardi

Claudia Di Girolamo , actrice chilienne, directrice de théâtre et universitaire d’origine italienne, qui a une carrière artistique de premier plan et distinguée dans le théâtre, le cinéma et la télévision, joue Sofía Lombardi, la mère de Cristina.