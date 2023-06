L’incroyable transformation physique d’Elijah Wood dans Retour vers le futur avant d’être Frodon

célébrités

Elijah Wood a acquis une renommée mondiale en jouant Frodo Baggins dans Le Seigneur des Anneaux. Ce que peu savent, c’est qu’il a également joué il y a 34 ans dans la deuxième partie de Retour vers le futur.



Elijah Wood est reconnu dans le monde entier pour son rôle de Frodo Baggins dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, qui a été vu sur grand écran entre 2001 et 2003. Cependant, peu connaissent son petit camée dans la deuxième partie de Retour vers le futur de Robert Zemeckis.

Le film qui a des stars bien connues de Hollywood comme Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson et Crispin Glover, a marqué un avant et un après dans la carrière d’Elijah Wood. Ceci est dû au fait la première fois qu’il a participé à une cassette, c’était justement dans Retour vers le futur, ce qui l’a aidé pour ses rôles suivants.

+La scène d’Elijah Wood dans Retour vers le futur

Elijah Wood a joué dans Retour vers le futur 2 le garçon qui regarde le jeu d’arcade appelé « Tireur sauvage ». Marty McFly Il vient leur « montrer » comment c’est fait et quand il a fini, l’acteur qui jouera plus tard Frodon dit : « Tu veux dire que tu dois utiliser tes mains ? en disant qu’il était trop vieux.

« Le premier rôle que j’ai eu dans un film était dans Retour vers le futur II et c’était fou parce qu’il a pris ce que j’ai compris du cinéma et l’a mis dans ce domaine très réel. » Wood a déclaré dans une interview avec Date limite. Là, il a ajouté ce qui suit : « Quand une référence est faite à un film que j’ai grandi en regardant et que tout à coup je suis dans cet environnement, c’est quelque chose d’incroyable. Et c’est peut-être la première fois que j’ai réalisé ce que c’était et que cela pouvait être une vie. »

+La carrière d’Elijah Wood

Elijah Wood fait ses débuts au cinéma en 1889 avec « Retour vers le futur 2 » après avoir travaillé plusieurs années dans la publicité. Son deuxième film fut l’année suivante dans un bref rôle dans « Sale affaire » (1990), film policier réalisé par Mike Figgis.

Son ascension vers la célébrité est venue quand il a été choisi pour jouer Frodon Baggins dans l’adaptation cinématographique de « Le Seigneur des Anneaux » de J. R. R. Tolkien. Les bandes en question ont été réalisées par Peter Jackson.

Quant aux dernières années de sa carrière, en 2021, il partage la vedette avec Luke Kirby dans le film « Ted Bundy: Dans l’esprit du tueur » et en 2023 il est apparu dans des épisodes de la série « Vestes jaunes ».

