Liste des acteurs et personnages de « Black Mirror » – Saison 6 : qui est qui dans chaque chapitre de la série Netflix

La série Netflix « Black Mirror » présentera sa sixième saison le jeudi 15 juin 2023, pour le plus grand plaisir des fans qui apprécient ces histoires bouleversantes qui montrent le côté obscur de la technologie. On sait que les étoiles comme Salma Hayek, Aaron Paul et Kate Mara font partie du casting des nouveaux épisodes, alors vous vous demandez peut-être qui sont tous les acteurs et personnages de cet épisode. Ainsi, dans les lignes qui suivent, Mag révèle qui est qui dans chaque épisode de la saison 6.

Il convient de mentionner que ce spectacle a été créé par Charlie Brooker comme une anthologie. Autrement dit, les histoires sont indépendantes, elles peuvent être vues individuellement et dans n’importe quel ordre. Par conséquent, la fiction n’a pas de casting récurrent.

En ce sens, depuis 2011, des figures reconnues de l’interprétation sont apparues dans la production. Parmi eux, des noms comme Daniel Kaluya, Jon Hamm, Bryce Dallas Howard, Sarah Snook, Jesse Plemons, Michaela Coel, Miley Cyrus et Letitia Wright. Maintenant, il est temps de rencontrer ces personnalités qui rejoignent le célèbre projet !

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « BLACK MIRROR » – SAISON 6 ?

Chapitre « Joan Is Awful » (en espagnol: « Joan est horrible »)

1. Annie Murphy comme Joan.

John est une femme moyenne qui est choquée de découvrir qu’une plateforme de streaming mondiale a publié une prestigieuse adaptation dramatique télévisée de sa vie, dans laquelle elle est jouée par une star hollywoodienne.

L’actrice qui donne vie au personnage est Annie Murphy, reconnue pour son travail dans « Crique de Schitt ». Auparavant, il a avoué être un fan de la série : « Black Mirror est l’une de mes émissions préférées à la télévision. Quand on m’a offert l’opportunité d’être dans l’émission, c’était une évidence. »il a dit Netflix.

Annie Murphy dans le rôle de Joan dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

2. Salma Hayek Pinault dans le rôle de Joan à la télévision.

Salma Hayek elle se met dans la peau d’une version fictive d’elle-même, ce qui représentait une belle opportunité pour la Mexicaine : « J’ai pu explorer les concepts et les clichés que les gens ont sur moi et faire mon autocritique. C’est comme si j’avais créé un alter ego où je peux faire les choses les plus dégoûtantes et les plus grotesques que vous puissiez faire dans la vraie vie, et j’ai le droit de le faire. » souligné.

Salma Hayek Pinault dans le rôle de Joan de la télé dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

3. Michael Cera comme Beppe.

michel cera revient triomphalement à Hollywood après avoir annoncé qu’il faisait également partie du casting de » Barbie « de Greta Gerwig. Dans cet épisode, c’est Beppecelui chargé de révéler que « Joan est horrible » est « une adaptation de la vie de Jeanne ».

4. Rob Delaney comme Mac.

Mac est l’ex-petit ami de Johnqui essaie de revenir dans sa vie.

5. Ben Barnes en tant que TV Mac.

l’étoile de « Shadow and Bone », « Les Chroniques de Narnia » et « Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro » joue le pendant de Mac.

Ben Barnes en TV Mac dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

6. Avi Nash comme Krish.

Krish est le fiancé de John.

7. Himesh Patel en tant que Krish de la télévision.

Himesh Patel, célèbre pour sa prestation dans Station onzeinterprète la version télévisée de Krish.

Chapitre « Loch Henry »

8. Samuel Blenkin comme Davis.

Davis c’est un étudiant en cinéma avec un bon cœur, mais un peu incertain de ce qu’il veut. Lui et sa petite amie se rendent dans une paisible ville écossaise pour travailler sur un documentaire sur la nature.

L’acteur en charge du personnage est Samuel Blenkinqui a également participé à la mini-série « Dracula » (2020) de BBC One.

Samuel Blenkin dans le rôle de Davis dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

9. Myha’la Herrold comme Pia.

Myha’la Herrold fait partie des projets « Prématuré » et « Corps Corps Corps ». Dans « Miroir noir » se met dans la peau de pia. Elle est le couple de Davisqui est également cinéaste.

Myha’la Herrold dans le rôle de Pia dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

10. Daniel Portman comme Stuart.

le souvenir Podrick Payne de la série « Game of Thrones » de HBO Max donne vie à Stuartun garçon écossais qui a grandi avec Davis dans sa ville natale.

11. John Hannah comme Richard.

Richard il est le père de Stuart.

12. Monica Dolan comme Janet.

Janet est la mère de Davis.

Chapitre « Au-delà de la mer »

13. Aaron Paul comme Cliff Stanfield.

Falaise Stanfield Il est en mission dans l’espace lointain, alors qu’il a une femme et un enfant qui l’attendent sur Terre. C’est un homme rigide et calme qui ne fait que suivre les règles.

L’acteur qui l’interprète est Aaron-Paulcélèbre pour son rôle de Jesse Pinkman dans la franchise « Breaking Bad ». Il est à noter qu’il faisait également partie du chapitre USS Callister de Miroir noiren voix off. « J’ai supplié Charlie de ne pas me retirer de la liste et de me considérer pour les prochains épisodes. Quand cela a atterri sur mon bureau, je l’ai lu instantanément et il était évident de dire oui. »il a déclaré.

Aaron Paul dans le rôle de Cliff Stanfield dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

14. Josh Hartnett comme David Ross.

David Ross est l’autre astronaute de la mission, qui a aussi de la famille sur le Atterrir. Il se caractérise par être charmant et charismatique. L’artiste qui se met dans la peau du personnage est Josh Harnetpopulaire pour « Sin City », « Pearl Harbor » et « Lucky Number Slevin ».

Josh Hartnett dans le rôle de David Ross dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

15. Kate Mara dans le rôle de Lana Stanfield.

Laine est la femme de falaise et est interprété par le talentueux Kate Mara. Elle a fait partie de productions comme « Le Martien », « House of Cards » et « 127 heures », pour ne citer que quelques titres.

Kate Mara dans le rôle de Lana Stanfield dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

16. Auden Thornton dans le rôle de Jessica Ross.

Jessica est la femme de David.

17. Rory Culkin comme Kappa.

Kappa est le personnage brandissant un couteau dans la remorque.

Chapitre « Mazey Day »

18. Zazie Beetz comme Bo.

Bo il fait partie des paparazzi envahissants qui poursuivent une star gênante. L’actrice zazie beetz elle est célèbre pour « Atlanta », « Joker » et « Deadpool 2 ». Dans la saison 6 de la série Netflix, joue un personnage qui « Il a des décisions difficiles à prendre, mais il a une conscience »selon Charlie Brooker.

Zazie Beetz dans le rôle de Bo dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

19. Clara Rugaard dans le rôle de Mazey Day.

Journée Mazey est une célébrité troublée qui est traquée par les paparazzi.

Clara Rugaard dans le rôle de Mazey Day dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

20. Danny Ramirez comme Hector.

Hector est un autre des paparazzi de l’histoire.

Chapitre « Démon 79 »

21. Anjana Vasan comme Nida.

Nida c’est une assistante commerciale douce à qui on dit qu’elle doit commettre des actes terribles pour éviter un désastre. L’actrice qui l’interprète est anjana vasanqui fait partie des projets « We Are Lady Parts », « Mogul Mowgli » et « Killing Eve ».

Anjana Vasan dans le rôle de Nida dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

22. Paapa Essiedu comme Gaap.

nous avons vu Paapa Essiedu en série comme « The Lazarus Project », « I May Destroy You » et « Gangs of London ». Désormais, c’est lui qui se met à la place de PCGR, « une personne unique, avec un sens vestimentaire incroyable, charmante et persuasive », selon ses propres mots.

Paapa Essiedu dans le rôle de Gaap dans la série « Black Mirror » (Photo : Netflix)

23. Katherine Rose Morley comme Vicky.

Vicky est une autre vendeuse.

24. David Shields dans le rôle de Michael Smart.

Michael C’est un politicien conservateur.