"L’attaque des Titans" et sa dernière conclusion passionnante

Le dernier chapitre de L’attaque des Titans est arrivé, mettant fin à l’histoire d’Eren, Mikasa et Armin, guidant les fans à travers le sort de la guerre entre les Eldiens et la nation de Marley.

DANGER AVEC LES SPOILERS SUIVANTS

Avec le chapitre précédent dans lequel ma maison décapite Eren, nous sommes témoins de la conversation entre Armin et Eren Jaeger plus jeune, alors que le Titan colossal tente de découvrir pourquoi son vieil ami a décidé d’éradiquer quatre-vingts pour cent de la population.

«Avez-vous vraiment dû aller aussi loin? Tout cela était-il vraiment pour notre bien? » Une jeune version d’Armin s’interroge sur le paysage des «routes». Avec Eren libérant toute la puissance du grondement, il décida d’aller de l’avant avec un plan qui, selon lui, sauverait le monde et placerait le destin de l’avenir entre les mains de Mikasa, qui a finalement pu tuer son amour.

Avant la mort d’Eren, il peut supprimer le pouvoir des Titans du monde, non seulement en libérant Armin, Reiner et Annie, mais aussi en le ramenant. Jean, Connie, Gabi et tant d’autres qui ont été transformés lors de la bataille finale.

Alors que la menace des Titans diminue, une brève paix est obtenue, mais les dernières pages suggèrent qu’Eldia se prépare toujours à une guerre contre le reste du monde.

Les dernières pages se concentrent sur la planification du régiment scout pour partager son histoire avec son monde, alors que Mikasa dit au revoir à Eren pour la dernière fois, sous l’arbre où la série a commencé.

