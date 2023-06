Qui est le partenaire de Carolina Miranda, la protagoniste de Perfil Falso

célébrités

L’actrice de Netflix entretient une idylle dans la vraie vie avec un interprète de Narcos. Sachez de qui il s’agit et quand leur relation a commencé !



© Renata Bolivar /NetflixCarolina Miranda joue dans Fake Profile.

Cela ne fait qu’une semaine depuis Faux profil arriver Netflix et c’est devenu l’une des fictions les plus regardées en Amérique latine en ce moment. La série colombienne avec Caroline Miranda Il a volé tous les regards sur la plateforme de streaming à la fois du public local et de ces nouveaux téléspectateurs qui veulent tout savoir sur l’actrice, y compris des détails tels que votre partenaire dans la vraie vie.

Dans la fiction, l’animateur mexicain donne vie à Camille, une femme qui crée un profil sexy sur une appli de rencontres pour trouver l’homme de ses rêves. « Il y a quelqu’un de très beau qui s’appelle Ferdinand. Mais ce n’est pas son nom et il n’est pas célibataire non plus. Camila tombe dans un piège et tout tourne au cauchemar.», indique le synopsis officiel.

L’aperçu ajoute: « Désireuse de faire l’impossible pour découvrir qui est vraiment l’homme qu’elle a rencontré, elle découvre son identité et lui fait payer un à un tous ses mensonges et ses promesses. Cependant, il n’a aucune idée qu’il est sur le point d’entrer dans un labyrinthe complexe d’apparences trompeuses, de sexe interdit et de pouvoirs qui tuent.”. Mais… qu’en est-il de la vraie vie ?

+ Carolina Miranda : qui est votre partenaire dans la vraie vie ?

Carolina Miranda, la protagoniste de Faux profil, est en couple avec l’acteur Manuel Masalva. L’interprète de Netflix -qui a également participé au succès de Qui a tué Sara ?– Elle a l’habitude de partager des images avec son petit ami sur les réseaux sociaux et de lui exprimer publiquement son amour.

Pour sa part, Mansalva a également excellé dans des projets populaires. C’est que l’acteur a participé à Narcos : Mexique, Mon cœur est à toi, Le secret de la famille Greco et La Guzman, entre autres. La première fois qu’ils ont été montrés ensemble, c’était en 2021lorsqu’il a écrit sur son profil Instagram : « Baiser, aussi simple qu’un baiser. Tout peut changer”. Le 30 avril de cette même année, le couple a annoncé son deuxième anniversaire..

