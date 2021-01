Les utilisateurs de Google Pixel 4a 5G signalent que la mise à jour de janvier n’a pas réussi à résoudre un problème d’écran tactile

15 janv.2021 16:47:22 IST

Même si Google avait déclaré publiquement qu’il était au courant d’un problème avec l’écran tactile des unités Google Pixel 4a 5G, les utilisateurs affirment que le dernier correctif de sécurité, déployé en janvier, ne propose pas de correctif pour le problème. Les utilisateurs de Google Pixel 4a 5G avaient signalé le problème d’écran tactile une fois le correctif de sécurité de décembre déployé. Cependant, aucune solution n’est encore à leur portée. Comme signalé pour la première fois par Police Android, le bogue de l’écran tactile affectait principalement la partie inférieure de l’écran du téléphone. Cela fonctionnait principalement jusqu’à ce que les utilisateurs choisissent le contrôle de navigation à trois boutons au lieu de gestes.

Comme on le voit dans le vidéo ici, donner des commandes tactiles exactement sur les boutons ne donnait aucune réponse, même si les balayages horizontaux et les touches plus proches du bord de l’écran étaient des réponses en éruption.

De nombreux utilisateurs de Pixel se sont plaints du problème sur la page du forum Google, comme indiqué par les portails techniques. Google a également répondu en disant qu’il était au courant du problème et qu’il sera corrigé « dans une prochaine mise à jour logicielle ». Cependant, la page du forum est maintenant devenue inaccessible, probablement parce qu’elle a été supprimée. Bien que le correctif de sécurité de janvier ait été déployé pour les utilisateurs de Pixel 4a 5 G, la mise à jour est venue sans aucun correctif pour le problème de l’écran tactile.

Le large déploiement avait plusieurs correctifs cependant, pour tous les téléphones Pixel au-dessus des Google Pixel 2 et Pixel 2 XL. Le Pixel 5 et le Pixel 4a (ainsi que la version 5G) ont reçu certaines améliorations d’affichage et de graphisme, mais les utilisateurs ont remarqué que leur problème de réponse avec la moitié inférieure de l’écran n’était pas résolu.

On s’attend maintenant à ce que le correctif de février apporte un correctif, car Google a déjà pris en compte le problème.

