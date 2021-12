Daniel Radcliffe et Robert Pattinson ne communiquent que "par les journalistes"

Daniel Radcliffe est l’acteur qui a donné vie au personnage emblématique Harry Potter dans l’une des franchises les plus appréciées et les plus célébrées du cinéma. Son travail sur la série l’a rapproché de nombreuses personnalités de premier plan telles que Richard Harris et Alan Rickman. Lors des enregistrements de Harry Potter et la coupe de feu, le jeune homme a rencontré un autre talent : Robert Pattinson. Il ne savait pas que celui qui avait donné vie à Cédric Diggory deviendrait une figure mondiale.

Robert Pattinson a participé en tant que protagoniste principal d’une autre saga populaire : crépuscule. Dans ces films, il dépeint le vampire Edward Cullen, qui tombe amoureux de la jeune Bella Swan, interprétée par Kristen Stewart. Ce rôle a valu à Pattinson une popularité croissante et lui a également ouvert les portes de l’industrie hollywoodienne. Au début, il s’est consacré au cinéma indépendant, bien qu’à l’heure actuelle, il jouera la prochaine version au cinéma de Homme chauve-souris.

La relation de Daniel Radcliffe et Robert Pattinson

Radcliffe commente ses sentiments la première fois qu’il a vu une affiche promotionnelle de la saga crépuscule avec Robert Pattinson sur l’image: « La première fois que j’étais à New York pour faire Equus et que j’étais sur la West Side Highway, je me suis retourné et j’ai vu ce panneau alors j’ai pensé : « Attendez ». Je connais cette personne ! »a expliqué l’interprète sur The Jonathan Ross Show.

« Je n’avais pas entendu parler des livres Twilight à l’époque. Je n’étais pas au courant du phénomène. Alors oui, c’est bizarre. Nous avons une relation très étrange maintenant où nous ne communiquons essentiellement qu’à travers des journalistes. vu depuis des années. Tout le monde suppose que nous sommes de grands amis, je l’ai rencontré, c’était une personne très gentille quand je travaillais avec lui « remarqua Radcliffe.

Vont-ils se réunir Daniel Radcliffe et Robert Pattinson pour le spécial 20e anniversaire de Harry Potter : ​​Retour à Poudlard à l’occasion du 20e anniversaire de Harry Potter et la Pierre Philosophale? La présence de personnages comme Emma Watson et Rupert Grint est assuré pour ce programme qui se souviendra de ce phénomène à travers la plateforme de streaming HBO Max le 1er janvier 2022. La présence du nouveau Homme chauve-souris n’est pas confirmé !

