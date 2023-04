L’incroyable record au box-office que vient d’atteindre Super Mario Bros

Universel

Super Mario Bros. est sorti en salles avec un impact énorme sur le public et au box-office. Ici, nous allons vous parler du record qu’il vient d’obtenir.

© IMDbL’incroyable record au box-office que vient d’atteindre Super Mario Bros.

Super Mario Bros. il s’était positionné comme l’un des films les plus attendus de l’année et nous pouvons vous assurer que les résultats avant vos attentes sont plus que satisfaisants pour Universal Pictures. Ce titre a atteint les salles du monde depuis le jeudi 6 avril dernier et les chiffres du box-office sont déjà disponibles lors de son premier week-end. Quelle est la performance malgré ce que dit le critique ?

Cette histoire se concentre sur Mario et Luigi, deux frères qui voyagent dans un monde caché pour sauver la princesse Peach, capturée par le méchant roi Bowser. Cependant, ce ne sera pas facile pour eux, puisqu’ils devront affronter une armée de champignons avant d’affronter le plus gros adversaire. Ils seront obligés de traverser des routes de briques et des châteaux avec divers dangers qui seront les obstacles qu’ils devront surmonter pour atteindre leur objectif.

+Le record de Super Mario Bros. après sa première

Après sa sortie le 6 avril, les premiers chiffres de la collection ont commencé à circuler aux États-Unis et dans le monde, de sorte que la meilleure première du studio Illumination faisait déjà parler de lui. Maintenant, il vient d’être confirmé que Super Mario Bros. est devenu le meilleur film d’animation du week-end d’ouverture, gagnant 377,2 millions de dollars.

Selon le rapport Box Office Mojo, ce record pour un film d’animation se décompose comme suit : 173 millions de dollars proviennent du box-office international et 204 millions de dollars aux États-Unis seulement. Cette marque les positionne devant Congelé 2 de Pixar et est également devenu l’adaptation de jeu vidéo la plus populaire, dépassant warcraft. Continuant avec plus de reconnaissances, C’est la meilleure première de l’année au niveau mondial.

une curiosité de Super Mario Bros. c’est qu’au cours des semaines, des critiques sévères sont arrivées, avec une approbation de 55% sur Rotten Tomatoes et à peine 47% sur Metacritic. Cependant, cela n’a pas eu d’importance pour le public, car il a été démontré que l’opinion de la presse n’a eu aucune sorte d’impact sur eux.

