Où regarder l’intégralité de la saga Jurassic World

IMAGES UNIVERSELLES

Avant la première de Jurassic World : Dominion avec Chris Pratt, passez en revue les premiers opus de la franchise. Vous pouvez le trouver sur Netflix, HBO Max et plus encore !

©IMDBJurassic World présente un nouveau film avec Chris Pratt.

l’univers de parc jurassique se développe avec un nouveau film bourré d’action. Il s’agit de Jurassic World : Dominion, le film qui non seulement aborde l’ère jurassique actuelle, mais qui réunira aussi pour la première fois deux générations. En ce sens, l’aventure épique réunira Chris Pratt et Bryce Dallas Howard avec Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill. Mais… Où pouvez-vous voir les films précédents de la franchise pour vous rafraîchir la mémoire ?

Est 2 juin sortira en salles le dernier film réalisé par Colin Trevorrow. Cette fois, il se déroulera quatre ans après la destruction d’Isla Nublar et présentera les dinosaures qui vivent et chassent désormais aux côtés des humains partout dans le monde. « Cet équilibre fragile changera l’avenir et déterminera, une fois pour toutes, si les humains doivent rester les principaux prédateurs sur une planète qu’ils partagent désormais avec les créatures les plus redoutables de l’histoire.», assure son synopsis officiel.

Basé sur le roman du même nom de Michael Crichton en 1990, cette histoire d’aventure est apparue pour la première fois à l’écran en 1993. Il a été Steven Spielberg celui chargé de mettre cette franchise au sommet. Depuis 2015, un redémarrage intitulé Monde jurassique ravivé cet univers. Préparez-vous à voir les premières parties dans Netflix Oui hbo max avant d’aller au cinéma pour profiter du dernier opus avec Chris Pratt !

+ Où voir tous les films de l’univers Jurassic Park

– Jurassic Park (1993)

Plateformes : HBO Max, Paramount + et Movistar Play

Terrain: Grâce à l’ADN fossilisé dans l’ambre, John Hammond donne vie à diverses espèces de dinosaures et crée Jurassic Park, un parc à thème sur une île du Costa Rica. Mais ce qui semblait être un rêve se transforme rapidement en cauchemar.

– Le Monde perdu : Jurassic Park (1997)

Plateformes : Star+ et Movistar Play

Terrain: Une équipe de recherche est envoyée sur l’île de la zone B de Jurassic Park pour y étudier les dinosaures, tandis qu’une équipe d’InGen approche avec un programme différent.

– Jurassic Park III (2001)

Plateformes : Movistar Jouer

Terrain: Un couple décidément étrange avec des arrière-pensées convainc le Dr Grant d’aller à Isla Sorna pour des vacances, mais leur atterrissage inattendu étonne les nouveaux habitants de l’île.

– Monde jurassique (2015)

Plateformes : HBO Max et Movistar Play

Terrain: Un nouveau parc à thème, construit sur le site original de Jurassic Park, crée un dinosaure hybride génétiquement modifié, l’Indominus rex, qui échappe au confinement et se lance dans une tuerie.

– Jurassic World : Royaume Déchu (2018)

Plateformes : Movistar Play / Netflix (uniquement en Espagne)

Terrain: Lorsque le volcan endormi de l’île commence à faire rage, Owen et Claire montent une campagne pour sauver les dinosaures restants de cet événement au niveau de l’extinction.

