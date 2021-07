Les fans de « Grey’s Anatomy » classent les épisodes les plus drôles de Miranda Bailey

Beaucoup L’anatomie de Grey les fans ne pouvaient pas voir le spectacle réussir sans le Dr Miranda Bailey (Chandra Wilson). Pendant 17 saisons, Bailey a toujours soutenu plusieurs médecins du Grey Sloan Memorial. En cours de route, l’ancienne enseignante et mentor du Dr Meredith Grey (Ellen Pompeo) est passée de résidente en chirurgie à chef de chirurgie.

Au fil des ans, Bailey est également devenu connu pour être un leader strict de l’hôpital. Cependant, certains de Grey’s les fans ont souligné ses moments les plus drôles dans le drame médical.

La star de « Grey’s Anatomy » Chandra Wilson dans le rôle de Miranda Bailey | Jennifer Clasen/Walt Disney Television via Getty Images

Le top 3 des moments hilarants de Miranda Bailey sur ‘Grey’s Anatomy’

En 2005, L’anatomie de Grey créé sur ABC. La série a initialement fait ses débuts en remplacement de mi-saison pour un autre drame, Légal de Boston. Bien que les téléspectateurs l’aient initialement comparé à urgence, Grey’s a trouvé un écho auprès des fans en raison de sa vision de la vie personnelle des chirurgiens de Seattle.

Au cours de l’épisode pilote de Grey’s, les fans ont rencontré le Dr Bailey. Au début de la série, elle a développé une réputation pour son approche sans compromis et ses règles strictes pour ses stagiaires. Au fur et à mesure que le spectacle se poursuivait, les fans ont été témoins du changement de vie de Bailey de manière positive et négative. De plus, Wilson a montré le côté idiot de son personnage au cours de plusieurs épisodes.

Selon Reddit, Miranda Bailey est responsable de certains des moments les plus drôles de l’histoire de la série. Dans L’anatomie de Grey saison 8, épisode 7, « Mettez-moi dedans, coach ». Les fans ont aimé regarder Bailey et Meredith se disputer à propos de son sabotage du procès médical de Derek Shepherd (Patrick Dempsey). De plus, les téléspectateurs ont apprécié de voir le chef ivre au bar de Joe lorsque Cristina Yang (Sandra Oh) est devenue barman dans la saison 7, épisode 9, « Slow Night, So Long ». Enfin, Bailey a montré une autre facette de sa personnalité lorsqu’une des patientes du Dr Arizona Robbins (Jessica Capshaw) a accidentellement servi les biscuits aux herbes de l’hôpital dans l’épisode 20 de la saison 14, « Judgement Day ».

Comment Chandra Wilson est devenue Miranda Bailey

Avant L’anatomie de Grey, Wilson est apparu dans des émissions de télévision telles que Sexe et la ville, Les Sopranos, et Troisième montre, par IMDb. Quand l’acteur qui travaillait a vu un script pour une émission sur les chirurgiens vivant à Seattle.

Après avoir lu le script, Wilson a décidé d’auditionner pour le Dr Miranda Bailey. Dans un Bonjour Amérique segment pour le Mois de l’histoire des Noirs, elle a expliqué ceci Grey’s les écrivains avaient en tête une «petite blonde avec des boucles» en pensant à Bailey. Cependant, Wilson les a séduits avec son interprétation du personnage.

« Je n’étais pas (un) ingénue ; dit l’acteur. « Je n’avais pas ce look, et le casting aime toujours vous donner un type », a-t-elle déclaré. « J’ai toujours été ce qu’ils appelaient » casting non traditionnel « , alors j’allais juste pour n’importe quoi et je disais simplement: » Je sais que le rôle dit ceci, mais laissez-moi vous montrer comment je ferais « , et voir si c’est OK.

Bailey quitte-t-il « Grey’s Anatomy » ?

Depuis sa diffusion en 2005, L’anatomie de Grey les fans ont vu de nombreux personnages aller et venir. Heureusement, Bailey n’a pas été l’un des médecins déchus du Grey Sloan. Au fil des ans, elle a été une constante dans la série. Elle dirige actuellement les chirurgiens aux côtés de Meredith et de l’ancien chef Dr Richard Webber (James Pickens, Jr).

En plus de jouer dans Grey’s en tant que Bailey, Wilson a également réalisé plusieurs épisodes de la longue série. Selon StyleCaster, l’acteur gagne 125 000 € par épisode. Elle a également une valeur nette déclarée de 10 millions de dollars.

