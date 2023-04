Akira Live-Action obtient une mise à jour prometteuse

Il semble que le Akira film d’action en direct pourrait se produire après tout. Annoncée il y a quelques années, l’adaptation hollywoodienne du célèbre film d’animation japonais a changé de statut, de nombreux réalisateurs et équipes créatives se sont embarqués pour abandonner le projet plus tard. Mais maintenant, il semble que ça avance enfin.





En 2019, Warner Bros. Discovery a annoncé que Taika Waititi porterait l’histoire sur grand écran, avec Leonardo DiCaprio attaché à produire avec sa bannière Appian Way. Depuis lors, les nouvelles ont été intermittentes, en particulier avec le réalisateur qui a son assiette bien remplie avec de nombreux projets comme Chiens de réservation, Notre drapeau signifie la mort, et Thor : Amour et tonnerre.

Waititi était l’une des absences surprenantes à la célébration de Star Wars, mais maintenant qu’il est sur le point de réaliser et peut-être de jouer dans son propre film pour la franchise. Mais l’action en direct d’Akira a peut-être été la raison pour laquelle il ne s’est pas présenté à l’événement. Selon le journaliste vétéran de Deadline Justin KrollWaititi travaille actuellement sur le projet :

« Puisque tout le monde se demande où est son film STAR WARS, si j’étais un parieur, je suppose que le prochain film de Taika est son film AKIRA à WB, qu’il a mis sur l’étagère pour faire L&T. Il n’a jamais quitté le film et le mot est le scénario devrait être bientôt en studio. Encore une fois, rien n’est gravé dans le marbre car le film passerait par un processus régulier avant le feu vert, y compris l’établissement d’un budget, mais il semble que tout son accent est mis sur ce projet.





L’histoire d’Akira

Tokyo Film Shinsha

Akira est un film d’animation cyberpunk post-apocalyptique réalisé par Katsuhiro Ōtomo, sorti en 1988. Il s’agit d’une adaptation du manga homonyme créé par Otomo lui-même et co-écrit avec l’aide d’Izo Hashimoto.

Dans la métropole de Neo-Tokyo, une ville située sur les ruines de la vieille ville de Tokyo, détruite il y a des années par une explosion mondiale, vit Tetsuo (exprimé par Nozomu Sasaki). Après avoir vécu une enfance difficile, il est soumis en tant que cobaye à une machine destinée à développer les capacités psychiques présentes en chacun de nous. L’expérience est un succès et Tetsuo apparaît comme une personne complètement différente de ce qu’il était.

Doté d’un pouvoir surhumain qu’il ne contrôle même pas, Tetsuo décide de déclencher une guerre contre le monde qui l’opprime. Cependant, il se retrouve bientôt au centre d’une légende sur le retour attendu d’Akira, un garçon aux pouvoirs extraordinaires capable de sauver Tetsuo du chaos qui l’entoure.