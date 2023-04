Dave Filoni a écrit tous les épisodes d’Ahsoka

David Filoni ne veut rien laisser au destin dans les histoires de Mandovere. L’un des esprits créatifs les plus importants au sein du Guerres des étoiles l’univers est prêt à assumer de plus en plus de responsabilités, non seulement en réalisant son propre film mais aussi en s’impliquant encore plus dans le processus d’écriture des émissions à venir.





Ahsoka est l’un des projets les plus attendus de la franchise, qui marquera les débuts en direct du personnage bien-aimé présenté dans le format animé. Rosario Dawson reviendra pour jouer le rôle du légendaire Jedi dans la série, rejoint par Mary Elizabeth Winstead comme Hera, Natasha Liu Bordizzo comme Sabine, Lars Mikkelsen comme Thrawn et David Tennant comme Huyang.

En parlant avec Collider, Filoni a révélé que la série durerait entre 8 et 10 épisodes et a également partagé des informations importantes sur son implication dans les scripts :

« Je les ai tous écrits. C’était beaucoup de travail. Je connais juste bien les personnages, donc je devais le faire. »





De quoi parle la série Ahsoka ?

Ahsoka Tano est apparu pour la première fois dans Guerre des clones chronologie en tant qu’élève du futur Dark Vador avant d’embrasser le côté obscur. Et plus tard, en Rebelles de Star Wars, dans l’arc qui se déroule de la fin de l’épisode III à l’épisode IV.

Outre le fait que la série d’Ahsoka se déroulera dans Le Mandalorien calendrier et qu’il était destiné à se connecter avec Les Rangers de la Nouvelle République, aucun synopsis officiel ne permet de déterminer quelle direction prendra l’histoire. Cependant, l’apparence de Thrawn indique clairement qu’il sera l’un des méchants et aura sûrement une grande importance dans l’intrigue.

Cette série, comme Le Mandalorien et Le livre de Boba Fetttous développés par Filoni, se poursuivront dans le film sur lequel il travaille actuellement, qui a été annoncé lors de la première journée de la Star Wars Celebration.

Les deux autres films annoncés étaient le projet réalisé par James Mangold qui racontera l’origine des Jedi, et il est décrit comme une épopée biblique. Il y a aussi un nouveau film à venir avec Daisy Ridley en tant que star principale revenant en tant que Rey, qui verra le personnage diriger un nouveau groupe de Jedi et se déroulera 15 ans après les événements de L’Ascension de Skywalkeret sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy.