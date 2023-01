L’incendie de la discothèque Kiss, la véritable histoire de « Tous les jours, la même nuit »

« Tous les jours la même nuit » est un Mini-série brésilienne sur Netflix inspiré par le tragique incendie de la discothèque Kiss, qui a coûté la vie à 242 jeunes à Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brésil) en 2013. La fiction qui s’ouvre le 25 janvier 2023 a Julia Rezende comme directrice générale, avec Carol Minêm comme réalisateur et Gustavo Lipsztein comme scénariste.

La mini-série de cinq épisodes est basée sur le livre de 2018 « Todo dia a misma noite: A história não contada da boate Kiss », le travail de la journaliste brésilienne primée Daniela Arbex, et présente un casting composé d’acteurs tels que Debora Lamm , Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Raquel Karro, Bel Kowarick, Erom Cordeiro, Laila Zaid, Flávio Bauraqui, Paola Antonini, Nicolas Vargas, Manu Morelli, Luan Vieira, Miguel Roncato et Sandro Aliprandini.

Selon Netflix, «Chaque jour la même nuit” “révèle l’histoire inédite d’une des plus grandes tragédies du Brésil : de l’enquête policière aux circonstances qui ont conduit à l’incendie et à la lutte inlassable pour la justice menée par les familles des victimes. Un combat qui continue 10 ans plus tard”. Mais Quelle est la véritable histoire derrière la mini-série brésilienne ?

LA VÉRITABLE HISTOIRE DERRIÈRE « TOUS LES JOURS, LA MÊME NUIT »

L’événement connu sous le nom de tragédie de la discothèque Kiss s’est produit le 27 janvier 2013. à la discothèque, située au numéro 1925 de la Rua dos Andradas au centre de la ville de Santa Maria. Au cours de la fête appelée « Agromerados » organisée par des étudiants de six universités et des cours techniques de l’Université fédérale de Santa María (cours de pédagogie, d’agronomie, de médecine vétérinaire et de zootechnie), un grand incendie s’est déclaré.

La fête a commencé dans la nuit du samedi 26 janvier 2013, mais le drame a éclaté lorsque le groupe Gurizada Fandangueira a fait sa présentation avec un feu d’artifice.. Comme le rapportait El Mundo à l’époque, vers 2h30 du matin (heure locale), le chanteur du groupe musical a allumé un feu d’artifice connu sous le nom de « Silver Rain », qui a frappé le matériau d’isolation acoustique au plafond, « ce qui provoqua une propagation rapide des flammes et une épaisse fumée se répandit dans l’enceinte”.

Bien que le groupe ait tenté d’éteindre les premières flammes avec de l’eau et un extincteur, en quelques minutes, le feu s’est propagé à toute la discothèque Kiss. Selon les témoignages des survivants, les agents de sécurité de l’événement ont pensé qu’il s’agissait d’une bagarre et ont fermé les portes du club pour empêcher les participants de partir sans payer.

Cela a poussé les jeunes femmes à s’entasser, forçant la sortie. De même, d’autres ont forcé les portes des salles de bains, croyant qu’il s’agissait de sorties de secours qui n’existaient pas vraiment. En raison de ce dernier, 90% des corps se trouvaient dans la salle de bain.

Victimes de la tragédie de la discothèque Kiss

La tragédie a fait un bilan de 242 morts et 636 blessés. Pour ce qui est considéré comme le deuxième incendie au Brésil avec le plus de victimes, seulement dépassé par la Tragédie du Grand Cirque d’Amérique du Nord, survenue en 1961 à Niteroi, où 503 personnes sont mortes.

Plus tard, les autorités ont signalé que la plupart des victimes ne sont pas mortes de brûlures, mais plutôt d’étouffement, puisqu’elles ont inhalé les gaz toxiques dégagés par une mousse qui recouvrait le plafond de la discothèque pour réduire le bruit, tandis que d’autres ont été piétinées.

« Quand je suis arrivé, on a analysé la scène et on a vu qu’il y avait une capacité maximum de 1 000 personnes, mais comme on a compris il y en avait environ 2 000, donc il y avait un cas de surcapacité« , Guido de Melo, le chef des pompiers de Rio Grande do Sul, a déclaré à l’époque au réseau américain CNN.

Deux parents pleurant les victimes de l’incendie de la discothèque Kiss dans la mini-série « Tous les jours, la même nuit » (Photo : Netflix)

Irrégularités dans le club