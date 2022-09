Une image vaut mille mots : pourquoi vous ne devriez pas retirer (ou devriez) le plastique des pliables Samsung

@UniverseIce, le « leaker » populaire, a essayé de retirer le protecteur de son Galaxy Z Fold4 et a presque complètement éliminé le pli, mais Samsung affirme que le plastique fait partie de la structure de l’écran et ne doit pas être retiré.

Les nouveaux Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont déjà parmi nous, avec des prix similaires à la génération précédente et une itération axée cette fois sur le raffinement de la conception et de la construction des deux pliables de référencequi ont maintenant un châssis et des charnières plus minces en plus de matériaux et d’une durabilité améliorés.

En tout cas, ce que Samsung n’a pas réussi à éliminer, c’est le pli gênant ou les rides de leurs mobiles flexibles, quelque chose dans lequel OPPO semble profiter des Sud-Coréens mais qui apparemment dans le Galaxy Z c’est indispensableEh bien, comme vous le verrez, cette ride est étroitement liée au polymère plastique qui protège le panneau flexible Dynamic AMOLED et lui donne de la résistance.

PhoneArena nous en a parlé en suivant la piste du populaire fuite @UniverseIce sur le réseau social Twitter, et c’est que l’expert leaker s’est aventuré à explorer avec l’écran de 7,6 pouces de son très cher Galaxy Z Fold4proposant une solution intermédiaire pour supprimer partiellement cette ride que vous ne devez suivre qu’à vos risques et périls.

Croyez-moi, décoller le film protecteur du Fold4 rendra le pli plus clair, mais faites-le avec prudence. pic.twitter.com/jzeoqHdQNu — Univers de glace (@UniverseIce) 2 septembre 2022

Ice Universe explique ci-dessus tweeter Quoi vous avez retiré le film plastique de protection de votre Galaxy Z Fold4nous montrant une image intéressante dans laquelle vous pouvez voir comment le pli est assez atténué en supprimant ceci film de polymère plastique laissant le verre exposé et exposé à l’air verre ultra fin De manière directe.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau de retirer le plastique de protection du Galaxy Z, et c’est que dans les générations précédentes, de nombreux utilisateurs ils avaient découvert que les mobiles pliables de Samsung fonctionnaient aussi bien sans le protecteuraméliorant le toucher de la dalle et les sensations à l’œil nu grâce à l’écran interne grand format.

Même certains utilisateurs ces plastiques ont commencé à se décollerils ont donc été complètement supprimés, vérifiant que la fonctionnalité était maintenue même si en supposant la plus grande fragilité évidente de l’écran flexible.

Que le Galaxy Z Fold4 et Flip4 fonctionnent sans le plastique de protection est une réalité, également avec un pli moins visible, mais l’avertissement de Samsung l’est également, qui indique clairement que le retrait de ce protecteur peut endommager les appareils.

Cependant, c’est imprudent ce que vous ne devez pas faire avec votre Galaxy Z Fold4 si vous voulez que sa durabilité et sa résistance ne soient pas compromises, et c’est le protecteur d’écran pré-appliqué en usine est conçu dans le cadre de la structure de l’écran lui-mêmequelque chose que Samsung a confirmé en avertissant clairement que son retrait peut endommager les appareils.

En fait, c’est que même Samsung avait amélioré les adhésifs qui tenaient ce filmprécisément pour l’empêcher de se détacher accidentellement comme cela s’est produit dans les générations précédentes.

Il est clair alors que Vous pouvez toujours retirer le protecteur d’écran d’usine du Galaxy Zcette fois avec beaucoup plus de soin car la colle est plus résistante, bien que si vous voulez le faire gardez à l’esprit que la durabilité du panneau sera compromise et que Samsung pourrait refuser de respecter les garanties.

La question qui reste dans l’air est pourquoi le plastique protecteur rend le pli beaucoup plus grand ou ça a l’air beaucoup plus, bien que cela s’explique sûrement par le fait que le polymère plastique est collé l’épaisseur de l’ensemble est plus importante, en plus de la « mémoire » que le plastique a généralement en prenant des formes et rendant ainsi le pli plus visible au fur et à mesure que l’appareil passe du temps plié.

