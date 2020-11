Tous les films de la saga Terminator classés du pire au meilleur

La saga « Terminator » est revenue sur nos écrans avec « Destination finale », une réinitialisation divertissante – elle supprime les trois suites précédentes de la continuité – qui s’appuie fortement sur les deux premiers versements pour convaincre le public de se rapprocher de leur cinéma le plus proche. .

On saura bientôt si le pari porte ses fruits en termes économiques, mais maintenant on s’intéresse au niveau de chacun des films de la franchise créée par James Cameron il y a 35 ans. Ensuite Nous allons passer en revue les six tranches de la saga «Terminator» du pire au meilleur. Au fait, ce serait votre ordre chronologique.

Terminator: Salut

Peu critiqué à l’époque où c’est encore un passe-temps complaisant qui n’a tout simplement pas un script suffisamment solvable pour explorer les idées intéressantes qu’il propose, ni surtout aider à avoir McG Derrière les caméras. Et est-ce que ‘Terminator: Salvation’ s’écarte au moins de la formule habituelle de la saga, comprenant également une approche visuelle curieuse avec une image terreuse, en accord avec l’état délicat du combat entre Skynet et la Résistance.

Cette approche de la guerre du futur dont on avait à peine eu de petits détails jusqu’à présent est peut-être trop de divertissement industriel, mais elle comprend plusieurs moments spectaculaires, un décor post-apocalyptique réussi et un casting puissant qui, oui, ne finit pas de tout prendre. le match. L’intensité est fournie par un surement trop dédié Balle chrétienne.

‘Terminator Genesis’

Une agréable surprise, peu importe comment les critiques l’ont battu sans pitié lors de sa première. Il présente quelques idées juteuses et sait comment gérer les changements qui sont introduits à la fois dans l’humanité et dans Skynet alors que la rivalité entre les deux continue de croître. La plus grande présence de Arnold Schwarzenegger, qui récupère suffisamment de la contribution comique introduite dans la troisième partie.

Parmi les inconvénients, nous avons que de nombreux membres de la distribution ne sont pas à la hauteur et cela nuit à l’ensemble. Par exemple, Emilia Clarke non pas qu’il le fasse mal comme Sarah Connor, mais il perd par un glissement de terrain par rapport à Linda Hamilton. Et derrière les caméras, vous aviez besoin de quelqu’un avec plus de présence qu’un Alan Taylor qui se limite à essayer de ne pas entrer en conflit et qui donne une certaine touche générique à une bande qui avait suffisamment d’ingrédients pour être quelque chose de plus.

Vous pouvez le voir sur Amazon

Terminator 3: La montée des machines

La franchise s’est plus que jamais reposée entre les deuxième et troisième tranches et en l’absence de James Cameron, une production spectaculaire a été choisie avec plus de scènes d’action, mieux c’est. Les one-liners de Schwarzenegger ont également été améliorés, la star absolue du spectacle, et il était accompagné d’acteurs talentueux mais sans assez de présence pour un film de ces caractéristiques. Curieusement, l’exception serait un Kristanna Loken dont la carrière ne tarda pas à sombrer dans la misère.

Ce qui nous reste, c’est un coureur divertissant, car ici tout devient plus une sorte de persécution éternelle dans laquelle tout détruire sur son passage que de créer une atmosphère oppressive avec la menace se rapprochant de plus en plus d’eux. Au moins, Jonathan Mostow fait preuve de solvabilité dans la mise en scène des scènes d’action – en particulier dans certaines poursuites – et son engagement dans une approche un peu plus ludique fait sourire.

Vous pouvez le voir dans Movistar

Terminator: destin sombre

Une réinitialisation pour essayer de récupérer le meilleur des deux versements, les seuls avec un support critique et populaire authentique. Cela donne à peu près tout l’impression que nous l’avons déjà vu, mais il y a une plus grande solvabilité dans toutes les sections, y compris la distribution, ce qui avait été négligé. En outre, Le retour de Linda Hamilton lui donne une énergie particulière, montrant qu’il s’agissait d’un ingrédient aussi ou plus essentiel que Schwarzenegger.

Il est frappant que ce soit précisément l’intrigue de ces deux vétérans de la franchise qui apporte une certaine nouveauté à l’ensemble, évitant ainsi que l’overdose d’évasions et de destruction ne devienne répétitive. Pour sa part, Tim Miller Il n’a pas le talent de Cameron pour l’action ou le contrôle de la vigueur narrative de l’histoire, mais il a la capacité de réaliser un passe-temps sans faille avec lequel vous pouvez vous amuser tant que vous ne vous concentrez pas trop sur les comparaisons inévitables.

‘Terminator’

Dans une certaine mesure, il semble que James Cameron ait pris certains éléments du slasher – Arnold serait le psychopathe imparable et Linda Hamilton la dernière fille – pour créer un conte de science-fiction stimulant. Partant d’une grande prémisse qui a ensuite été remuée à maintes reprises dans la saga, «Terminator» n’est pas compliqué dans l’intrigue et soulève clairement la mythologie qui se développerait plus tard.

C’est dommage que Cameron n’ait pas eu plus d’argent pour explorer pleinement son côté le plus spectaculaire – même s’il a fière allure quand il le cherche – mais ici, il utilise l’ingéniosité et une atmosphère efficace qui relie encore plus le film au cinéma d’horreur. C’est ainsi que ‘Terminator’ est doté de une intensité difficile à égaler qui vous garde collé à l’écran.

Terminator 2: Le jugement dernier

À sa manière, il s’agit toujours d’une sorte de remake secret du premier opus, mais Cameron a été très intelligent en passant d’un ton de film d’horreur plus typique à l’amélioration de sa nature de film d’action. Je ne découvre rien à personne mettant en évidence le saut impressionnant dans le monde des effets visuels que ce film a apporté, mais c’est que ceux-ci étaient au service d’une histoire implacable dans laquelle il est difficile de trouver un moment de répit.

Là, il était difficile de surmonter la présence menaçante de Schwarzengger dans le premier épisode, mais Robert Patrick il réussit à pousser plus loin le danger que représente cette machine du futur. Si la première tranche est intense, la seconde est vibrante. C’est à chacun de choisir laquelle de ces deux approches il apprécie le plus, mais de faire une suite aussi bonne que Terminator 2: Le jugement dernier il est à la hauteur de très peu, donc je n’ai pas d’autre choix que de me rendre à ses pieds.

Vous pouvez le voir dans Filmin