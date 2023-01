La représentation asiatique à un niveau historique pour les nominations aux Oscars

Avec des nominations pour Michelle Yeo, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu et Hong Chau, le nombre de nominés par intérim asiatiques a atteint le plus reconnu en une seule année avec quatre nominations. Le film Tout partout tout à la foisécrit et réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, était le meilleur film avec 11 nominations, dont beaucoup avaient une importance historique.





Les Daniels sont le cinquième duo nominé pour la réalisation, les nominations de Kwan pour la réalisation et le scénario original marquant la 13e occurrence de cinéastes asiatiques reconnus dans chaque catégorie. L’une des rares fois où un cinéaste est nominé pour un « coup du chapeau » (photo, réalisateur et scénario), Kwan est la troisième personne asiatique après Bong Joon Ho et Chloé Zhao.

FILM VIDÉO DU JOUR

Jusqu’à mardi, Merle Oberon était la seule femme asiatique nominée dans la catégorie des actrices principales, détenant ce titre depuis 1935. Maintenant, Yeoh rejoint la liste, alors que l’acteur vétéran malaisien a obtenu son premier clin d’œil en carrière pour sa performance en tant que propriétaire de la laverie Evelyn. Yeoh, à 60 ans, est la deuxième plus ancienne candidate asiatique, derrière Yuh-Jung Youn, qui avait 73 ans lorsqu’elle a été nominée et a finalement remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Minari.

Parmi les autres talents asiatiques récompensés cette année figure le réalisateur Domee Shi, dont Devenir rouge faisait partie des cinq films d’animation nominés. C’est la 10e année consécutive qu’un cinéaste asiatique est nominé dans la catégorie, la plus longue série de représentations asiatiques dans toutes les catégories. Avec une nomination pour le scénario le mieux adapté, le scribe vivant Kazuo Ishiguro est la première personne asiatique et le sixième lauréat du prix Nobel à être nominé aux Oscars.





Représentation du BIPOC dans les nominations aux Oscars

Studios Marvel / Disney

Dans les catégories d’acteurs, sur les dix nominées pour l’actrice principale et l’actrice de soutien, cinq appartiennent à des femmes de couleur : Ana de Armas, Michelle Yeoh, Angela Bassett, Hong Chau et Stephanie Hsu. Cela fait 30 ans que Bassett a été nominé pour avoir joué Tina Turner dans Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça? et elle est revenue en tant que premier acteur MCU nommé par l’Académie pour Black Panther : Wakanda Forever. La star cubaine de Armas n’est que la cinquième Latina nominée pour la meilleure actrice, une catégorie qui n’a pas encore produit de gagnante en 95 ans.

Quan et Brian Tyree Henry représentent des hommes de couleur dans la course des acteurs de soutien, tous deux remportant leurs premières nominations. Henry est le seul acteur masculin noir reconnu par l’Académie, avec des acteurs de couleur complètement exclus de la course des acteurs principaux et Viola Davis et Danielle Deadwyler comme snubs clés dans l’actrice principale.