Cette première de l’émission des années 90 surpasse Gossip Girl, How I Met Your Father

Le nombre de téléspectateurs de la première de la série Netflix, »Ce spectacle des années 90 » a de loin dépassé les retours d’autres séries classiques, notamment » Gossip Girl » et » How I Met Your Father ».

Selon les rapports, plus de 1,7 millions de foyers aux États-Unis ont regardé l’épisode 1 de la première saison de »That ’90s Show » sur Netflix au cours des trois premiers jours de sa sortie, la majorité des publics ayant une tranche d’âge entre 25 et 34 ans.

D’autres séries de redémarrage ont reçu des vues beaucoup plus faibles en comparaison. Par exemple, la première de »Gossip Girl » à HBO Max a été vu par 358 000 personnes au cours de la même période, tandis que « How I Met Your Father » de Hulu a attiré un total de 279 000.

« Près de deux décennies après la diffusion du dernier épisode de » That ’70s Show « , il est clair que nous sommes prêts à retourner dans le sous-sol de Forman alors que Netflix exploite un autre morceau de la magie de » That ’90s Show « », a-t-il déclaré. Souche Cole, vice-président des produits de mesure. sur SambaTV.

« La première a surpassé presque toutes les autres séries de redémarrage récentes diffusées sur d’autres plateformes de streaming. Sans surprise, les millénaires qui ont grandi à l’époque de l’émission originale étaient plus susceptibles de la regarder que le ménage américain moyen. » ‘.

C’était en 2021 lorsque Netflix a annoncé qu’il produirait » That ’90s Show », une série dérivée qui mettrait en vedette les créateurs originaux de » That ’70s Show, Bonnie et Terry Turner. La plateforme de streaming a commandé 10 épisodes sur le thème des années 90, avec Gregg Metler en tant que Showrunner.

Les acteurs debra jo rupp Oui kurtwood forgeron ils ont été les premiers à être confirmés pour revenir en tant que Kitty et Red Forman, servant également de producteurs exécutifs de la nouvelle série dérivée.

» That ’90s Show » revient à Point Place, WI avec un nouveau casting pour une nouvelle génération d’adolescents. Callie Haverda incarne Leia Forman, la fille d’Eric et Donna, qui passera l’été à Point Place avec ses grands-parents. Le casting de nouveaux acteurs comprend Ashley Aufderheide comme Gwen, Mace Coronel comme Jay Kelso, Maxwell Acee Donovan comme Nate, Reyn Doi comme Ozzie et Sam Morelos comme Nikki.

La série » That ’90s Show » est disponible exclusivement sur Netflix.