Mick Jagger ressemble à un tel papa dans une nouvelle photo avec son fils et sa petite amie de 4 ans

La petite amie de Mick Jagger, Melanie Hamrick, donne un rare aperçu de sa vie personnelle !

Hamrick, ancienne chorégraphe et ballerine de l’American Ballet Theatre, a publié samedi une jolie photo sur Instagram pour marquer son 34e anniversaire. Pour commémorer l’occasion, elle a posté une photo mettant en scène Jagger et leur fils Deveraux, 4 ans. Sur la photo, le couple se tenait côte à côte dans une étreinte étroite alors que Hamrick embrassait la joue de Jagger. Deveraux se tenait entre ses parents, serrant les jambes de son célèbre père et lui tenant la main.

« Ressentir tout l’amour aujourd’hui », a déclaré Hamrick en légende du message. « Merci à tous pour les merveilleux messages. »

Dans les commentaires de sa publication, Hamrick a reçu de nombreux vœux d’amour et d’anniversaire d’amis et de fans, dont l’une des ex de Jagger, Luciana Gimenez Morad.

« Bonne fête! » l’animateur de télévision brésilien a écrit dans un commentaire.

Hamrick et Deveraux sont sortis cet été. En mai, ils ont fait une apparition lors d’une projection de « Peter Rabbit 2 » à Londres, et le garçon de 4 ans était le portrait craché de son père ! Le plus jeune des huit enfants de Jagger a bercé une chemise imprimée, une veste bleue et un jean gris, accessoirisé avec son animal en peluche Peter Rabbit, bien sûr.

Les enfants du chanteur des Rolling Stones, 77 ans, ont entre 50 et 4 ans. Il est le père de Karis, 50 ans, avec Marsha Hunt ; Jade, 49 ans, avec Bianca Jagger ; Lizzy, 37 ans, James, 35 ans, Georgia, 29 ans, et Gabriel, 23 ans, avec Jerry Hall ; Lucas, 22 ans, avec Gimenez Morad ; et Deveraux, 4 ans, avec Hamrick. Jagger a également cinq petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Le mois dernier, Georgia et son demi-frère Lucas se sont réunis à Los Angeles, ce qu’elle a documenté dans un joli post sur son Instagram. Il les montre faire du shopping, faire de la randonnée et savourer de bons repas ensemble.

Georgia a correctement sous-titré le message, « Lucas à LA @lucasjagger. »

Sur la publication, son jeune frère a commenté : « J’adore uuuuu » et « J’ai hâte de notre prochain voyage ».