La bague de fiançailles d’Ariana Grande: la douce signification derrière elle

Félicitations à Ariana Grande et à son partenaire de près d’un an, Dalton Gomez!

Grande s’est rendue sur Instagram le 20 décembre pour révéler qu’elle et Gomez se sont fiancés, et presque immédiatement, les fans, les amis et les autres célébrités ont commencé à parler de sa bague de fiançailles unique en son genre.

«Cette bague est tout !!! Je t’aime!! » Demi Lovato a commenté, tandis que l’ancien de Grande Victorieux La co-vedette Victoria Justice a écrit: «Omggg félicite Ari !!! Tellement heureux pour toi. Votre bague est tout simplement magnifique. «

En entendant la nouvelle des fiançailles de Grande et Gomez, les fans du monde entier voulaient en savoir plus sur la magnifique bague d’Ariana, et un utilisateur de TikTok l’a décomposée pour tout le monde.

La bague de fiançailles d’Ariana Grande – l’histoire derrière elle:

Poursuivez votre lecture pour découvrir la douce signification de la bague de fiançailles d’Ariana Grande et comment elle honore l’héritage de son grand-père.

Un utilisateur de médias sociaux s’est tourné vers TikTok pour expliquer l’histoire de la famille derrière la bague d’Ariana Grande.

Dans une courte vidéo sur TikTok, une fan d’Ariana Grande a expliqué l’importance de sa bague de fiançailles unique dont les fans et les autres célébrités ne semblent pas en avoir assez.

« Il y a des années, Ariana a posté que Nonna avait fait fabriquer une bague pour elle avec l’épinglette de son grand-père, donc elle la protégerait toujours », a commencé l’utilisateur de TikTok.

« Cela ressemble à la même perle sur la bague de Dalton, donc il semble qu’il a amélioré sa bague en une nouvelle bague de fiançailles », a ajouté l’utilisateur.

Ariana Grande elle-même a donné un aperçu de la bague en perles le 28 octobre 2014, en publiant une photo du magnifique bijou avec la légende: «Nonna m’a fait fabriquer une bague avec la perle de l’épingle à cravate de grand-père. elle dit qu’il lui a dit dans un rêve que ça me protégerait. <3 "

Les fans n’ont pas tardé à revenir sur le tweet de Grande de 2014 pour commenter la bague.

Les fans du monde entier ont vite remarqué que la perle de la bague de fiançailles d’Ariana Grande était la même qu’elle avait tweetée en 2014.

« Et maintenant, il est attaché à ta belle bague de fiançailles, je suis si heureux pour toi », a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit, « Félicitations mon doux ange !! tu mérites ça plus que quiconque … je t’aime [hearts] si heureux pour vous deux.

Alors que de nombreux fans étaient ravis des fiançailles de Grande et Gomez et de sa bague, certains fans ont exprimé leurs inquiétudes concernant la vie amoureuse de la chanteuse «Thank U, Next».

«Je n’essaie pas d’être méchant, j’aime ce sentiment, mais la bague en diamant étant compensée le ruine pour moi. Heureuse pour la reine », a commenté un utilisateur de TikTok, tandis qu’un autre a écrit:« Sis va ruiner le cœur de ce pauvre garçon dans environ 2 mois quand ils se sépareront. »

L’annonce des fiançailles d’Ariana Grande est intervenue juste un jour avant ses nouvelles premières spéciales Netflix.

Un engagement et un nouveau spécial Netflix? Ariana Grande passe toute la semaine!

Le nouveau documentaire Netflix de Grande, Excusez-moi, je t’aime, sortira sur la plateforme de streaming le 21 décembre 2020.

Le documentaire suit Grande lors de sa tournée mondiale Sweetener 2019 et donne aux fans un aperçu de toutes les actions des coulisses, y compris des images inédites d’Ariana Grande sur la route et à la maison, ainsi qu’un mélange. des performances du hit-maker et des répétitions d’avant-spectacle.

Vous pouvez diffuser Excusez-moi, je t’aime à partir du 21 décembre sur Netflix.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.