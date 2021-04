6 des 10 mobiles les plus vendus au monde sont des iPhones, mais Android «riposte» avec des mobiles bon marché

Apple domine dans le haut de gamme, Android dans le milieu de gamme.

Pas de surprises. Nous disons depuis un certain temps qu’Apple est la firme qui vend le plus d’appareils et il semble que l’iPhone n’a pas de rival. Depuis l’introduction de l’iPhone 12 leurs chiffres de vente n’ont cessé de croître au point qu’il est le plus susceptible de devenir l’iPhone le plus réussi de l’histoire.

En revanche, les téléphones Android haut de gamme ne se démarquent pas. Il est évident que là où le système d’exploitation de Google se démarque le plus, c’est avec des téléphones bon marché avec des entreprises comme Xiaomi à la barre. Ce sont donc les 10 téléphones les plus vendus en janvier 2021.

Apple revient dominer le marché en 2021

Apple a placé 6 de ses terminaux parmi les 10 téléphones les plus vendus de janvier 2021 tel que rapporté par la firme Counterpoint Research. L’iPhone 12 arrive en tête, suivi de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12. Ces trois modèles ont représenté 71% des ventes totales d’Apple pour le mois.

Évidemment, près d’un tiers des ventes de ces terminaux provenaient des États-Unis Et c’est que, comme nous le savons tous, personne ne veut en savoir plus sur Android aux États-Unis.

Curieusement, l’iPhone 12 mini, un terminal qui n’a pas tout à fait répondu aux attentes de la firme de Cupertino, a été mis sur la liste pour la première fois. Malgré le fait que peu d’utilisateurs ont demandé un iPhone de taille compacte, Au final, la plupart des acheteurs d’un terminal iPhone se sont tournés vers les grands écrans de leurs frères aînés.

Quant à Android, Il est évident que les utilisateurs préfèrent les terminaux bon marché aux haut de gamme. Malgré le fait qu’il existe sur le marché des terminaux incroyables de plus de 1000 euros, ce sont des appareils tels que le Redmi 9A, le Redmi 9, le Samsung Galaxy A21S ou le Samsung Galaxy A31 qui sont les plus vendus.

Et c’est que les terminaux Android de milieu de gamme ont une qualité exceptionnelle. Non seulement ils ont une performance spectaculaire pour le prix qu’ils ont, mais aussi une section photographique plus que correcte et surtout, support et mises à jour constants.

