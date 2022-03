Mèmes et réactions après la première de Morbius : les fans de Marvel ont-ils aimé ?

Sony

Le nouveau film de super-héros est sorti en salles et les fans ont laissé leurs sentiments sur les réseaux sociaux quand ils l’ont vu. Voyez ce qu’ils en ont pensé !

©Photos SonyMèmes et réactions après la première de Morbius : les fans de Marvel ont-ils aimé ?

merveille célèbre à nouveau le lancement d’un film avec Morbius, de la main de Sony Pictures, un film très attendu par les fans qui l’attendaient depuis longtemps, puisque sa première a été retardée plus d’une fois en raison de la pandémie de coronavirus. Finalement, le public peut déjà le voir sur grand écran et certains d’entre eux ont déjà transmis leur ressenti sur les réseaux sociaux. Quelle est son opinion?

Synopsis officiel : « L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran, Jared Leto, lauréat d’un Oscar®, se transforme en l’énigmatique anti-héros Michael Morbius. Dangereusement atteint d’un trouble sanguin rare et déterminé à sauver d’autres personnes souffrant du même sort, le Dr . Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble d’abord être un succès retentissant se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal..

Après le succès de Venin Fin 2018, la société de production a décidé de promouvoir le projet de longs métrages inspirés de personnages de l’univers de homme araignée. Pour ce film, on a appris qu’en 2017, les scénaristes Matt Sazama et Burk Sharpless avaient déjà préparé le scénario, donc en quelques mois, ils ont officiellement annoncé Jared Leto pour le rôle principal de Michael Morbius. Son tournage a eu lieu début 2019 et le plan était de le lancer en 2020, mais la crise sanitaire l’en a empêché.

Le directeur Daniel Espinosa était derrière le film, qui avait, en plus de Leto, un excellent casting : Matt Smith (Couronne de Loxias), Adriana Arjona (Martin Bancroft), jared harris (mentor de Morbius), Tyrese Gibson (Simon Stroud) et Michel Keaton (AdrianToomes). Il devait initialement arriver en juillet 2020, mais le fandom peut en profiter près de deux ans après son annonce.

Dès le début, les fans ont tourné leur attention après la révélation de la première bande-annonce, car elle présente des clins d’œil et des références à Spider-Man de Tobey Maguire, la tour Oscorp de Peter Parker d’Andrew Garfield est vue et un méchant du film de Tom apparaît. très attendu par eux. Ce sont eux qui ont utilisé le réseau social Twitter pour s’exprimer sur ce qu’ils ont vu et c’est l’avis général, dans la continuité des mauvaises critiques connues ces derniers jours. C’est comme ça qu’ils ont réagi !

