Liam Neeson et l’hommage à sa défunte épouse dans chacune de ses oeuvres

En 2009, l’acteur Liam Neeson Je passais un bon moment professionnel tout en profitant du succès de Recherche implacable et roulé Chloe à Toronto. Puis sa vie a pris un virage à 180 degrés. Sa femme, Natasha Richardson, l’a appelé et lui a dit que pendant ses vacances, il s’était cogné la tête en faisant du ski. Après avoir souffert de douleurs intenses, l’actrice a été admise à Montréal alors que Neeson s’y envolait de Toronto.

Une infirmière lui a montré une radiographie du crâne écrasé de sa femme. Il comprit instantanément ce que cela signifiait et se souvint de la promesse qu’ils s’étaient faite l’un à l’autre. « se déconnecter » de survie artificielle dans un cas comme celui-là. « Je lui ai dit ‘mon amour, tu ne vas pas t’en sortir. Tu t’es cassé la tête. Je ne sais pas si tu m’écoutes, mais c’est ce qui s’est passé. On t’emmène à New York . Toute ta famille et tes amis vont venir.’ C’était tout »expliqua l’interprète.

Hommage de Liam Neeson à sa femme







L’acteur a reconnu avoir survécu à sa perte en se réfugiant dans une activité professionnelle où chaque participation est un hommage à sa défunte épouse : « Je pense que j’ai survécu en m’enfuyant au travail. Je sais quel âge j’ai et je suis à une blessure à l’épaule de perdre des papiers comme celui de Pris. Je continue de m’entraîner et de travailler. Ce qui est étrange avec la douleur, c’est qu’elle ne vous permet pas de vous préparer. Vous pensez que vous allez pleurer et vous arrêter tout de suite. Tu fais des plans et ils ne marchent jamais« , a-t-il avoué.

Depuis ce tragique 2009, Neeson a été lié à de nombreuses femmes, mais il a toujours dit qu’il ne tomberait plus jamais amoureux et prend le temps de se rendre sur la tombe de Richardson deux fois par semaine pour lui apporter ses fleurs préférées et lui parler un moment.

La vie professionnelle de l’acteur ? Étoile dans le film La route de glace, pour laquelle le géant du streaming Netflix payé 18 millions de dollars, dans lequel il incarne un camionneur qui affronte un océan de glace pour secourir des mineurs condamnés pour un accident qui les laissera sans oxygène dans un délai limité.