Netflix : Maite Perroni a-t-elle des sosies dans Triad ?

Dans Triade, Maite Perroni joue trois personnages différents et les fans se demandent comment elle a fait. Avez-vous des doubles dans la série Netflix ?

©NetflixMaite Perroni dans Triade

La série Triade Il est arrivé sur Netflix il y a quelques jours à peine et est déjà l’un des plus visionnés de la plateforme. Protagonisée par Maite Perronicette fiction est pleine de rebondissements inattendus, de drame et de mystère, mais elle a une particularité : la même comédienne incarne les trois protagonistes de cette nouvelle fiction.

Triade est une production mexicaine dans laquelle Maite Perroni incarne Rebecca, une policière médico-légale qui, en pleine enquête sur une affaire, découvre qu’elle a deux sœurs dont elle a été séparée à la naissance : Aleida et Tamara. Compte tenu de cela, elle doit commencer à chercher ce qui s’est passé et quelle est son histoire.

Sans aucun doute, c’est une intrigue incomparable dans laquelle Maite Perroni il donne le meilleur de lui-même en jouant trois personnages physiquement identiques, mais si différents dans leur personnalité. En effet, c’est pourquoi les fans se demandent si l’actrice a utilisé des sosies pour les différents rôles pour lesquels elle a participé à diverses scènes d’action.

Maite Perroni a-t-elle utilisé des doubles dans Triad ? :

Malgré le fait qu’il semble impossible de donner vie à trois personnages dans la même fiction, la réalité est que Maite Perroni y est parvenu. Ceci est dû au fait, à aucun moment de la première saison de la bande dessinée, l’actrice n’a utilisé de doubles pour les trois personnages. Même si, dans certaines scènes, on dirait qu’il y a plus d’une personne, c’est juste un gros montage.

C’est Maite elle-même qui a confirmé qu’elle préférait ne pas utiliser de doubles dans la bande. En effet, afin de crédibiliser chaque personnage, il s’est préparé dans les différents domaines auxquels il devait participer : policier médico-légal, politicien et danseur exotique. Ainsi, sans aucun doute, il a fait sensation auprès de ses fans.

