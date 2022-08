Qui est qui dans « The Devil in Ohio », la nouvelle série Netflix

Vendredi prochain, le 2 septembre, il sera présenté en première le Netflix « Le diable dans l’Ohio ». D’après le roman homonyme de Daria Polatin, le Serie télévisée s’impose comme une fiction à suspense à mettre en avant dans le catalogue du plate-forme de diffusion en continu, car il raconte l’histoire d’une psychiatre qui abrite chez elle une mystérieuse évadée d’une secte. Alors tout deviendra étrange lorsque cette situation menacera de déchirer sa propre famille.

La fabrication a Emilie Deschanel en tant qu’actrice principale. De plus, un groupe d’interprètes talentueux l’accompagne au casting de ce projet télévisé composé de 8 chapitres de 45 minutes chacun.

puis rencontrez les acteurs et personnages de « The Devil in Ohio ». Découvrez ainsi, qui est qui dans la séries de Netflix Diable dans l’Ohio.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « LE DIABLE DANS L’OHIO » ?

1.Emily Deschanel comme la Docteur Suzanne Mathis

Emilie Deschanel donne vie à Suzanne Mathis. C’est une psychiatre reconnue, passionnée par son travail. lors d’une rencontre Mae, ne voit que le bien chez la patiente sans tenir compte du risque qu’elle fait courir à sa famille. L’actrice est reconnue pour sa participation à des productions telles que « Animal Kingdom » et « Bones ».

Emily Deschanel dans le rôle du Dr Suzanne Mathis dans « Le diable dans l’Ohio » (Photo : Netflix)

2. Sam Jäger Quoi Pierre

Sam Jägerd’autre part, est Pierre. Il est le mari de Suzanne. Il aime sa famille, mais les problèmes avec son entreprise immobilière sont aussi un combat pour lui. L’acteur a déjà participé à des projets tels que « SWAT : Under Siege » et « Les tournants de la vie ».

Sam Jaeger dans le rôle de Peter dans « Le diable dans l’Ohio » (Photo : Netflix)

3. Gérard Celasco comme le d effectif lopez

Avec l’intention de s’éloigner de la corruption du département de police de Chicago, le détective lopez Il vient en ville pour faire une pause. Il est l’enquêteur principal sur l’affaire. Mae. Le personnage est joué par l’acteur Gérardo CelascoAussi connu comme Adrien Bellaniqui a participé à des films comme Proxénètes intimidateurs.

Gerardo Celasco dans le rôle du détective López dans « Le diable dans l’Ohio » (Photo : Netflix)

4. Madeleine Arthur Quoi Mae

Après avoir fui un culte terrifiant, Mae est accueilli dans la maison familiale Mathis. elle se lie d’amitié Suzanne, l’une des filles du médecin, et tente de faire face à l’expérience qu’elle a vécue. L’actrice qui l’interprète est Madeleine Arthurqui a déjà travaillé sur des projets comme « Color Out of Space » et « To all the boys : Forever ».

Madeleine Arthur dans le rôle de Mae dans « Le diable dans l’Ohio » (Photo : Netflix)

5. Xaria Dotson Quoi Jules Mathis

Jules est l’une des filles de Suzanne. Elle s’isole de ses camarades de classe à l’école et n’a pas l’attention de sa sœur. Hélène. Ainsi, avec l’arrivée de Maetrouver un ami. L’actrice Xaria Dotson Il a également fait partie du casting de « Le bouleau ».

Xaria Dotson dans le rôle de Jules Mathis dans « Le diable dans l’Ohio » (Photo : Netflix)

6. Alisha Newton Quoi Hélène

Hélène c’est l’aînée de la famille Mathis. Elle est très amoureuse de son petit ami, pour qui elle décide de rester à l’école publique malgré ses performances scolaires exceptionnelles. C’est très différent de Julesdonc leur relation n’est pas aussi forte que lorsqu’ils étaient enfants.

Alisha Newton dans le rôle d’Helen dans « Le diable dans l’Ohio » (Photo : Netflix)

7. Naomi Tan Quoi Dany

Dani est la plus jeune fille de Suzanne et Pierre. Elle a été adoptée par les deux après que ses parents aient été tués dans une tornade. Parce que son intention est de réunir la famille, la petite fille se lie très vite avec Mae.

Naomi Tan dans le rôle de Dani dans « Le diable dans l’Ohio » (Photo : Netflix)

8. Bradley Stryker comme shérif Wilkins

La Shérif Wilkins cherche désespérément Mae. Contrairement à d’autres personnages, il n’a pas l’intention de l’aider : il veut qu’elle revienne au culte terrifiant dont elle est sortie.

Bradley Stryker dans le rôle du shérif Wilkins dans « Le diable dans l’Ohio » (Photo : Netflix)

Autres membres de la distribution :

Samantha Ferris dans le rôle de Rhoda

Djouliet Amara dans le rôle de Tatiana

Jason Sakaki comme Isaac

Marci T.House comme Adele

Evan Ellison comme Sébastien

Ty Wood comme Teddy

Stacey Farber comme Gina

Tahmoh Penikett comme Malachie

Keenan Tracey comme Noé

COMMENT REGARDER « THE DEVIL IN OHIO » EN STREAMING ?

Vous pourrez voir le Diable dans la série Ohio (en anglais: Diable dans l’Ohio), à travers de Netflix, à partir du vendredi 2 septembre. Il vous suffit d’avoir un abonnement à la plateforme de streaming et vous pourrez profiter de la bande de Franck Torres.