« The Ingalls Family »: Quand Melissa Gilbert a réalisé qu’elle avait un problème avec l’alcool

Le succès de « La famille Ingall« C’était tellement impressionnant dans le passé que les fans de la série américaine n’imaginaient même pas qu’un de ses personnages, des années plus tard, souffrirait d’une terrible addiction. On se réfère à melissa gilbert, qui dans ses mémoires publiées sous le titre « Prairie Tale » avoue son problème d’alcool, juste dans la dernière ligne droite de sa carrière d’actrice.

PLUS D’INFORMATIONS: L’heure à laquelle Melissa Gilbert s’est présentée au Congrès des États-Unis

La figure stellaire de « Petite maison dans la prairie » Elle a publié un livre en 2009, où l’on peut lire sur ses dernières années en tant qu’actrice, immergée dans le monde de la consommation d’alcool. Elle raconte dans la publication comment elle s’est rendu compte qu’elle avait un grave problème et quand elle a décidé de demander de l’aide.

Le fait qui a marqué un avant et un après dans la vie de melissa gilbert C’était quand elle et son mari ont été visités à la maison par un ami. Elle, selon ses mémoires, a bu un verre de vin en secret et après avoir mis son petit fils au lit, elle a fait quelque chose qu’elle n’aurait jamais pensé arriver : elle s’est évanouie et s’est endormie dans le lit du chien.

PLUS D’INFORMATIONS: Le drame qu’a vécu Melissa Gilbert durant son enfance et son adolescence

QUAND MELISSA GILBERT A RÉALISÉ QU’ELLE AVAIT DES PROBLÈMES D’ALCOOL

« Ni Bruce ni Archie n’ont bu cette nuit-là, mais j’avais mon verre de vin, que j’ai couvert secrètement toute la nuit jusqu’à ce qu’il se passe quelque chose. »Gilbert a écrit. «C’était comme actionner un interrupteur; Je ne m’en souviens même pas. D’après ce qu’on m’a dit ou résumé depuis, j’ai mis Michael au lit [su hijo] et j’ai rejoint Bruce et Archie dans le salon. Je me suis assis sur le lit pour chien au milieu du sol, j’ai commencé à leur parler puis je me suis endormi. « Je me suis endormi », c’était parler de déni. Je me suis évanoui face contre terre sur le lit du chien « , dit l’actrice dans son livre.

Bruce boxleitner Il a essayé de réveiller sa femme pour qu’il puisse éloigner son invité ; mais il ne pouvait pas. « [Boxleitner] il s’excusa de ma fatigue ; il l’a peut-être cru aussi « Gilbert a écrit. Lorsqu’il a essayé d’aider Melissa à se coucher, elle a raconté que : « Apparemment, je lui ai reproché de m’avoir réveillé et j’ai lutté pendant qu’il m’aidait à monter les escaliers. ».

Au réveil, Gilbert a compris qu’il avait vraiment un problème. D’après son livre, elle était dans la chambre d’amis et lorsqu’elle a ouvert les yeux, le premier qu’elle a vu était son mari, qui la regardait attentivement. « J’ai un problème »elle a dit à Boxleitner, qui a répondu : « Si tu as raison ».

L’ACTRICE A DÉCIDÉ DE CHERCHER DE L’AIDE

Après le dernier épisode avec son mari, Melissa Gilbert a décidé de prendre rendez-vous avec son thérapeute, qualifiant la réunion de « séance d’urgence ». Là, il a fait le premier pas pour sortir du monde de l’alcoolisme, car il s’est rendu compte qu’il mettait sa famille en danger et même sa propre santé.

« J’avais l’impression que c’était la vie ou la mort. Mon mariage et ma capacité à être mère étaient certainement en jeu.. Je ne me souvenais pas d’avoir couché mon fils la veille. J’avais donné à mon mari des noms terribles, des mots qui n’étaient jamais sortis de ma bouche auparavant. je m’étais évanoui »Gilbert raconte.

En discutant avec son thérapeute, Gilbert révèle que son idée n’était pas de commencer une rééducation, car il ne voulait pas que «son problème d’alcool» fasse l’objet d’une nouvelle et soit divulgué dans les médias. « On s’est mis d’accord pour essayer de se réadapter à la maison et si c’était trop, je m’inscrirais quelque part », a écrit.

QUE FAIT MELISSA GILBERT ACTUELLEMENT ?

Loin des écrans, l’actrice a dû subir sa quatrième opération de fusion vertébrale en novembre 2020. La première était en 2001, après une blessure, puis une autre en 2010 après s’être cassé le dos.

En 2016, il a subi une troisième opération pour traiter les hernies discales de la colonne vertébrale. L’année dernière, il a subi sa première intervention chirurgicale pour réparer les problèmes et un disque artificiel a été installé.

« Ce qui était différent à propos de cette chirurgie, c’est que le Dr Bray est entré et a retiré beaucoup de matériel, et le matériel qui ne fonctionnait pas, et j’ai eu un disque artificiel, ce qui est très innovant. », mentionné.