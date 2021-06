L’industrie du bien-être domine le marché du tourisme

Photo/Image :

Peter Rubinstein / Via BBC News

Le marché du bien-être – une chaîne mondiale de thérapies, d’exercices, de nutriments et plus encore – a connu une ascension triomphale au cours de la dernière décennie. Les perceptions de millions de personnes sur l’importance de l’alimentation, des soins corporels et des pratiques saines ont été transformées, renforçant de nouvelles niches commerciales dynamiques. Et à mesure que le menu bien-être s’étend, les marchés connexes, du commerce alimentaire aux hôtels, commencent à proposer des produits qui reflètent les valeurs des consommateurs soucieux de leur esprit et de leur corps.

Des marques engagées dans le bien-être depuis des années, comme le réseau de fitness et de services Equinox ; SoulCycle, qui propose des cours de cyclisme en salle de classe mondiale ; ou le détaillant de vêtements de sport Lululemon, font de leur mieux pour suivre la course et offrent également à leurs consommateurs des options de voyage.

Le tourisme de bien-être est défini par le Global Wellness Institute, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, comme « un voyage associé à la quête pour maintenir ou améliorer le bien-être personnel ».

Non pas que ces objectifs soient nouveaux pour les voyageurs : pensez aux pèlerinages à la mer Morte ou aux sources chaudes en Asie. La différence maintenant, c’est que, d’une part, le consommateur voit ces voyages comme un prolongement de ses valeurs et de son mode de vie. Du côté du marché, il y a une plus grande professionnalisation et sophistication des programmes, ce qui signifie souvent des repas bien planifiés, des exercices supervisés et un accent sur les principes de pleine conscience et d’évolution personnelle.

Cela, bien sûr, a un prix qui se chiffre facilement en milliers de dollars – ce qui incite les critiques à considérer le bien-être comme un privilège des plus riches. Les tenants de ce type de service prétendent toutefois offrir des opportunités de développement personnel et d’engagement communautaire.

Mais au-delà des opinions, venons-en aux faits sur ce marché.

De 2015 à 2017, le marché mondial du tourisme de bien-être est passé de 563 milliards de dollars à 639 milliards de dollars, soit 6,5% par an, soit plus du double de la croissance du tourisme global, selon le GWI. D’ici 2022, l’institut prévoit que le marché atteindra 919 milliards de dollars américains (18 % de l’ensemble du tourisme mondial), avec plus d’un milliard de voyages individuels dans le monde.

Anne Dimon, présidente de l’Association Tourisme Bien-Être, ajoute que si tout le monde peut être un « touriste du bien-être », le profil principal est celui des femmes diplômées de l’université et âgées de 30 à 60 ans.

Quiconque est client d’Equinox, le centre de remise en forme américain connu pour ses équipements luxueux et ses frais de scolarité élevés (jusqu’à plus de 3 000 € US, environ 13 000 R €), peut profiter d’une nouvelle gamme de bons voyages, holistique et luxueux.

Ces clients sont ce que Beth McGroarty, directrice de recherche chez GWI, décrit comme les voyageurs « principaux » du bien-être – ceux qui voyagent en se concentrant exclusivement sur des expériences ou des destinations centrées sur le bien-être.

Et bien que ce groupe ne représente que 14% des dépenses sur ce segment touristique – les 86% restants proviennent de voyageurs « secondaires », qui intègrent des activités de bien-être dans les voyages d’affaires ou de loisirs standard – son coût moyen de voyage est très, beaucoup plus élevé.

« Les voyageurs (principaux) au niveau national dépensent environ 178% de plus que le voyageur moyen », explique McGroarty. « Et au niveau international, ils dépensent 53% de plus. »

Pour Equinox, entrer dans le tourisme, c’est recréer l’extravagance de sa marque sur de nouvelles frontières. Et la formule s’est révélée prometteuse : Leah Howe, directrice principale d’Equinox Explore (la ligne de voyage de la marque), affirme que près de 100 % de ses clients ont exprimé leur intérêt pour un voyage. Plusieurs des six tournées prévues pour 2020, chacune limitée à 12 à 20 personnes, affichent déjà complet.

Le forfait le moins cher, une visite de quatre jours de Florence, commence à 2 350 € (environ 10,6 000 R€); le plus cher, pour six jours de marche au Maroc, à partir de 6 250 € US (28 200 R€). Ceux qui peuvent se permettre la dernière somme arriveront au sommet du mont Toubkal aux côtés de deux entraîneurs professionnels, dîneront avec une cuisine locale et participeront à des séances de yoga et de bain de vapeur.

L’objectif d’Explore, dit Howe, est que les membres du club rentrent chez eux en se sentant mieux qu’à leur départ. C’est en raison de leur lien préétabli avec la marque qu’ils font confiance à Equinox pour prendre les rênes du voyage.