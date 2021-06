Ce que font Willy Wonka et le casting de la chocolaterie

Cela fait 50 ans que Willy Wonka et la chocolaterie a été publié pour la première fois et beaucoup de choses se sont passées pour le casting au cours des cinq dernières décennies – beaucoup d’entre eux ont décidé de tourner le dos à la comédie au cours des années qui ont suivi.

L’acteur américain n’avait jamais joué dans un film auparavant et a déclaré que la star de Willy Wonka, Gene Wilder, l’avait pris sous son aile. Il a dit à Variety : « [Wilder] était le pro et j’étais la recrue. Ils faisaient une pause pour le déjeuner et Gene et moi achetions toujours une barre de chocolat et la partageions sur le chemin du retour sur le plateau. »