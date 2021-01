L’histoire vraie qui a inspiré The Excavation, le nouveau film Netflix

«La fouille» ou ‘La fouille’ est l’un des derniers films originaux du service de streaming Netflix, qui est actuellement dans le Top 3 des contenus les plus consultés sur la plateforme dans le monde, selon le rapport du site Flixpatrol. Ce drame est basé sur le roman de 2007 du même nom par John Preston.

De quoi s’agit-il? Voici son synopsis: « Chronique de la relation entre la propriétaire foncière Edith Pretty et Basil Brown, l’archéologue qui a conduit les fouilles de Sutton Hoo en 1938, alors que le monde se préparait à la Seconde Guerre mondiale ». Le film met en vedette Carey Mulligan, Lily James Oui Ralph Fiennes, et s’inspire d’une histoire vraie.

+ L’histoire vraie de ‘The Excavation’:

Entre 1938 et 1939, l’une des plus grandes découvertes de l’histoire a été faite à Sutton Hoo, situé à Suffolk, Royaume-Uni. Là, des restes d’un navire funéraire anglo-saxon du 7ème siècle ont été retrouvés, ainsi que plusieurs objets qui sont actuellement conservés comme pièces de musée. Edith jolie Elle venait de perdre son mari, Frank, et a demandé à mener une enquête archéologique sur le terrain de leur maison.







L’endroit avait plusieurs des monticules de terre et des collines qui ont attiré son attention car ils semblaient être des œuvres humaines. Le travail a été confié à l’archéologue Brun basilic et lui a permis d’identifier divers artefacts datant du Début du Moyen Âge. Quelque temps plus tard, ils ont confirmé que c’était un bateau funéraire anglo-saxon du 7ème siècle, et ils ont également fait le Le trésor de Sutton Hoo, le plus riche tombeau médiéval d’Europe.

À ce jour, on ne sait pas à qui appartenait la tombe de Sutton Hoo, car dans la chambre où ils ont trouvé le des pièces d’or, des ornements, un casque de cérémonie, un bouclier, une épée, une lyre et une plaque d’argent, il n’y avait aucune trace d’un cadavre humain, mais ils ont conclu plus tard qu’il s’était complètement désintégré. Trouver ces Pièces de la dynastie mérovingienne, pensez à quelques possibilités: Redvaldo d’Estanglia, Eorpwald d’Estanglia, Sigeberto d’Estanglia, Ecgric d’Estanglia ou un membre d’une famille noble.

Le film a été l’une des grandes premières de janvier et est déjà considéré comme un succès pour sa position parmi les plus regardés au monde, et bien que ce n’est pas une histoire 100% fidèle à la vraie histoire, ils assurent que ce drame remplit largement son objectif de dépeindre ce moment historique, car il n’a pas eu de mauvaises critiques de la presse, sinon régulières.