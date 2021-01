Comment partager le mot de passe WiFi depuis Android

Partager la clé WiFi sur Android est plus simple que vous ne le pensez: vous pouvez donc le faire étape par étape sur votre mobile.

Si encore dictez le mot de passe de votre réseau WiFi domestique chaque fois qu’un invité le demande, tu perds ton temps. Depuis quelque temps déjà, Android a donné la possibilité de partagez la clé WiFi rapidement et facilement, en évitant d’avoir à rechercher, pointer et dire à voix haute le mot de passe à chaque fois que vous devez le partager.

Aujourd’hui nous allons vous expliquer toutes les façons de partager la clé Wi-Fi sur Android, quel que soit le modèle et la marque de votre mobile.

Partager via le code QR (depuis Android 10)

À partir d’Android 10, le système d’exploitation donne la possibilité de partager simplement la clé WiFi scanner un code QR A contenant les informations d’identification du réseau.

Donc, se connecter à un nouveau réseau WiFi est aussi simple que de scanner ce code.

Pour partager le WiFi Via un mobile Android avec une version égale ou supérieure à Android 10, voici les étapes à suivre:

Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau que vous souhaitez partager. Allez dans « Paramètres » et accédez aux paramètres Wi-Fi. Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur « Partager » ou « Code QR » – cela dépendra du modèle et de la marque du mobile. Montrez le code QR à l’autre personne, qui doit le scanner avec son téléphone portable après avoir sélectionné le même réseau Wi-Fi dans les paramètres.

Où sont enregistrés les mots de passe WiFi sur Android?

Ni mots de passe ni QR: Android 12 facilitera le partage du mot de passe Wi-Fi

Il y a ceux qui se demandent où sont réellement stockées les clés Wi-Fi sur Android. Ce qui est certain, c’est que chaque mot de passe sont conservés dans un fichier caché dans les fichiers système De l’appareil.

Ce fichier est dans le route / data / wifi ou / data / misc / wifi, en fonction de l’appareil. Là, nous trouverons un fichier appelé wpa_supplicant.conf.

En lui, sont stockés les identifiants des réseaux Wi-Fi, y compris le nom du réseau – son SSID – et le mot de passe correspondant. Comme il est logique, seules les informations d’identification de ces comptes auxquels nous nous sommes précédemment connectés.

Comment afficher les mots de passe WiFi stockés

Nous avons déjà indiqué dans quel fichier sont enregistrés les réseaux Wi-Fi et leurs mots de passe sur Android. Le problème est que pour accéder à ce fichier il faut avoir des autorisations de superutilisateur ou racine, puisqu’il s’agit d’un document enregistré dans la partition système, auquel il n’est pas accessible sans ce type de privilèges avancés.

Pourtant, il existe d’autres méthodes. À l’époque, nous avons déjà expliqué comment voir les mots de passe des réseaux Wi-Fi sous Android, où nous listons certaines méthodes sans racine, et d’autres qui peuvent être effectuées via Applications de partage de mot de passe Wi-Fi cela peut faciliter notre travail.

Autres moyens de partager la clé sur les mobiles antérieurs à Android 10

Comment savoir si quelqu’un est connecté à votre réseau Wi-Fi sans autorisation et comment l’éviter

Si vous avez un mobile avec une version antérieure à Android 10 et que vous ne pouvez donc pas utiliser Fonction de partage de réseau Wi-Fi à l’aide d’un code QR, C’est toujours possible partager des réseaux par d’autres voies.

Une fois que vous avez accédé au fichier avec les réseaux WiFi et leurs mots de passe, vous pouvez toujours partager le mot de passe via des applications comme WhatsApp, il suffit de copier et coller le texte contenant le nom du réseau et la clé de connexion.

La meilleure chose à propos de cette méthode est qu’elle permet partager des mots de passe via des téléphones mobiles de toute marque, en plus de donner la possibilité de partager la clé avec d’autres types d’appareils, tels que iPhone ou ordinateurs.

À l’avenir, Android rendra encore plus facile le partage du mot de passe WiFi entre les appareils. Pour ce faire, le système de transfert de partage à proximité sera utilisé, ce qui facilite l’envoi de données entre appareils avec le système d’exploitation Google. Cependant, il faudra attendre qu’Android 12 soit parmi nous, et que la plupart des téléphones portables soient mis à jour pour pouvoir profiter de cette fonction.

