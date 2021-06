Marvel’s Guardians of the Galaxy débarque en tant que jeu d’action sur PS5 et Xbox Series X.

La troupe chaotique autour de Star-Lord Peter Quill, Rocket, Gamora, Drax et Groot vit une toute nouvelle aventure ! Sur le salon Square Enix E3, le RPG d’action est devenu Les Gardiens de la Galaxie de Marvel annoncé et que premier jeu montre déjà : les fans des films reconnaîtront immédiatement l’humour.

Les fans de Marvel peuvent découvrir les aventures des Gardiens de la Galaxie sur PlayStation et Xbox

Après Square Enix avait déjà un titre autour du Vengeurs a apporté aux consoles, c’est maintenant au tour des gardes de la galaxie. Dans une aventure originale écrite uniquement pour le jeu, Starlord and Co. l’obtient avec le méchant (connu des bandes dessinées) Dame Maître de l’Enfer faire et se frayer un chemin à travers des groupes galactiques d’ennemis.

Au plus tard depuis Série de films, qui a débuté en 2014, les « Gardiens de la Galaxie » sont arrivés dans la culture pop et ne s’amusent pas grâce au humour coquin grande popularité. Les personnages de la nouvelle ramification du jeu vidéo rappellent même quelque peu les films, les créateurs d’Eidos Montréal mettant l’accent sur les leurs. propre version créer. L’humour indubitable ne devrait bien sûr pas manquer.

© Square Enix / Eidos Montréal

Joueur unique sans microtransactions : « Marvel’s Guardians of the Galaxy » devient un pur Aventure solo et il n’y aura pas de microtransactions ou de connexions en ligne. Les DLC ne sont pas non plus prévus.

Le raton laveur te jette comme ça ? De plus, on voit dans la première vidéo de gameplay qu’on est plus souvent dans l’aventure les décisions être demandé. Selon la façon dont vous choisissez, cela affecte la dynamique de l’équipe. Rocket peut se mettre en colère contre vous si vous le jetez simplement dans une gorge dangereuse.

Bande-son à faire vibrer : La bande son est vraiment forte, celle avec soignée le flair des années 80 arrive et sonne Bonnie Tyler ou Kiss, par exemple. Évidemment, ça va être une bande-son rock !

© Square Enix / Eidos Montréal

le Libérer de « Marvel’s Guardians of the Galaxy » a lieu le 26 octobre 2021 pour PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC.

Vous pouvez regarder la bande-annonce ici :

Et voici le premier gameplay :