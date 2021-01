Billy Corgan dit que Lil Peep était « le Kurt Cobain de sa génération » | 45S

Êtes-vous en train de me dire qu’il existe un multivers? Le chanteur et chanteur de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, a comparé la mort prématurée du rappeur Lil Peep à l’ancien chanteur de Nirvana Kurt Cobain.

Lors d’une récente interview pour le magazine Upset, Corgan a fait cette comparaison en parlant du nouvel album de son groupe et de tout le travail qu’ils ont fait pendant tout ce temps où ils sont restés actuels. C’est là que le journaliste interviewant indique que le musicien a qualifié Lil Peep de « Kurt Cobain de sa génération », apparemment dans un communiqué off the record.

« Cet album est le résultat d’une tentative d’entrer dans le monde moderne », dit Corgan, mais au lieu d’utiliser des rythmes inspirés par Lil Peep (un artiste qu’il croit être « le Kurt Cobain de sa génération »), le groupe voulait donnez-lui l’impression d’être votre propre voyage. Chamberlin espère que « l’album entier surprendra les gens », explique-t-il.

«Dans le meilleur des cas, cela réaffirmera aux gens ce que le groupe a toujours été, c’est-à-dire repousser les limites de la créativité et ne pas compter sur les vieux tropes pour faire passer notre message», dit-il.

Bien que Billy n’en dise pas plus, ce n’est pas la première fois qu’il compare Lil Peep à un artiste rock. En 2018 il comparait la mort du rappeur à la rupture de Metallica dans les années 80, ceci lors d’un épisode de la série BUILD

«Ils ont déclenché (Metallica) cet ensemble d’émotions dans le métro de banlieue de ce genre d’angoisse de, comme, où allons-nous? Comme, quel est le rêve de banlieue que tous nos parents ont été promis? C’était vide », dit-il.

«Je pense que Lil Peep, parmi tous les artistes que j’ai écoutés récemment, est probablement en relation avec le même chagrin et c’est tellement triste qu’il soit décédé parce qu’il se consacrait à l’essentiel de son travail, tu sais?

