Toutes les limites d’Instagram que vous ne pouvez pas éviter

Ce sont les limites d’Instagram qu’il ne faut pas dépasser pour éviter l’effet shadowban.

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus populaires aujourd’hui avec une quantité incroyable de plus de 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois. Ce sont sans aucun doute des faits qui ne peuvent être ignorés.

De plus, la plateforme incorpore constamment de nouvelles fonctionnalités et ajustements qui améliorent l’expérience de ses utilisateurs, devenant de plus en plus complet et dynamique pour tous les publics. Quelque chose de caractéristique de toutes les marques appartenant à Facebook.

Cependant, avant tous ces aspects, il y a quelque chose que l’application ne vous dit pas et que très peu est dit et ils sont les limitations présentées par la plateforme pour tous ses utilisateurs.

C’est vrai, comme dans chaque communauté il y a règles ou limites qui maintiennent la saine coexistence de ses membres et ce n’est pas l’exception. Par conséquent, nous vous disons tous les limites instagram, ce que vous ne pouvez pas éviter dans ce 2021.

Limite des interactions sur Instagram

Êtes-vous de ceux qui aiment donner aimer et commenter tous les messages à votre départ? Aimez-vous télécharger de nombreuses histoires? Ensuite, vous devriez y réfléchir un peu à partir de maintenant.

Instagram a actuellement un limite d’interaction pour tous les utilisateurs et ainsi éviter d’être un compte de Spam:

Aime: Maximum de 100 likes par heure ou 2400 par jour.

Maximum de 100 likes par heure ou 2400 par jour. Commentaires: Maximum de 60 commentaires par heure ou 1440 par jour.

Maximum de 60 commentaires par heure ou 1440 par jour. Histoires: Maximum de 100 histoires toutes les 24 heures, ce qui équivaut à 25 minutes par jour dans ce format.

Bien que la plateforme stipule ce montant comme un limite maximale, il vaut mieux éviter de les atteindre et ne pas tenter votre chance.

Limite de suivi / abandon sur Instagram

Actuellement, il est très courant de constater que de nombreux comptes utilisent la technique de suivi et de désabonnement d’autres utilisateurs pour essayer gagner des abonnés. Au-delà d’être une stratégie peu fonctionnelle, vous pouvez être pénalisé par Instagram et que vous bannir ou désactiver votre compte.

Suivre: Maximum de 200 comptes par heure ou 4 800 par jour.

Maximum de 200 comptes par heure ou 4 800 par jour. Se désabonner: Voulez-vous savoir combien de personnes vous pouvez ne plus suivre sur Instagram par heure? Très simple, vous disposez d’un maximum de 200 comptes par heure ou 4 800 par jour.

Important: Définissez un délai entre le désabonnement, par exemple toutes les 20 ou 60 minutes, arrêter de suivre un certain nombre de personnes et ainsi de suite.

Bien sûr, il n’y a pas limite pour avoir un maximum de followers sur Instagram, seul le nombre d’actions par heure est limité.

Maximum de caractères sur Instagram

Instagram est basé sur le fait d’être un réseau social principalement visuel, les textes très longs ne sont donc pas son principal attrait. Même ainsi, il est important que vous connaissiez la limite pour ajouter des caractères dans les différents textes d’Instagram:

Nom du profil: Maximum de 29 caractères.

Maximum de 29 caractères. Nom d’utilisateur: Pour votre identifiant au sein de la plateforme, il est possible d’écrire jusqu’à 29 caractères.

Pour votre identifiant au sein de la plateforme, il est possible d’écrire jusqu’à 29 caractères. Description des publications de votre flux: Instagram vous permet d’accompagner votre photo ou vidéo d’un texte ne dépassant pas 2200 caractères. Bien sûr, gardez à l’esprit que lorsque vous atteignez 2200, le texte se contracte, montrant […] pour que l’utilisateur accède au reste du texte.

Instagram vous permet d’accompagner votre photo ou vidéo d’un texte ne dépassant pas 2200 caractères. Bien sûr, gardez à l’esprit que lorsque vous atteignez 2200, le texte se contracte, montrant […] pour que l’utilisateur accède au reste du texte. Biographie: Le petit texte où vous avez la possibilité de vous définir soit en tant que personne soit en tant que marque, a la possibilité d’inclure jusqu’à 150 caractères.

Le petit texte où vous avez la possibilité de vous définir soit en tant que personne soit en tant que marque, a la possibilité d’inclure jusqu’à 150 caractères. Commentaires: Que ce soit à vos propres publications ou à d’autres utilisateurs, vous disposez d’un maximum de 2200 caractères pour vous exprimer.

Limite de hashtags sur Instagram

Vous est-il arrivé que lors de la visualisation d’une publication, nous avons constaté que dans la description il y a un grand nombre de hashtags? On vous dit qu’il y a aussi un limite pour cette section.

Publications: Actuellement, la limite de hashtags que vous pouvez ajouter à vos publications sur Instagram est de 30, car si vous en incluez plus, vous courez le risque d’être pénalisé par le réseau social ou simplement d’être publié sans aucun hashtag inclus.

Actuellement, la limite de hashtags que vous pouvez ajouter à vos publications sur Instagram est de 30, car si vous en incluez plus, vous courez le risque d’être pénalisé par le réseau social ou simplement d’être publié sans aucun hashtag inclus. Histoires: Vous pouvez également ajouter des balises dans vos histoires, à condition de ne pas dépasser un total de 10 en texte + le hashtag que vous pouvez inclure avec l’autocollant.

Vous pouvez également ajouter des balises dans vos histoires, à condition de ne pas dépasser un total de 10 en texte + le hashtag que vous pouvez inclure avec l’autocollant. Marquer d’autres comptes: Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas dépasser 20 comptes tagués dans une photo ou une vidéo si vous souhaitez éviter un shadowban sur Instagram.

Autres limites d’Instagram

Il est important que vous gardiez à l’esprit qu’il existe d’autres limites dans Instagram que vous ne pouvez pas ignorer dans le 2021 et qui sont décrites dans leurs conditions d’utilisation:

«Nous voulons que notre service soit aussi inclusif et ouvert que possible, mais aussi sûr et conforme à la loi. Si vous enfreignez les règles, il est possible que supprimer du contenu, le compte est désactivé ou d’autres restrictions s’appliquent ».

Limite d’âge: Si vous souhaitez créer un compte sur Instagram, gardez à l’esprit que l’âge minimum est de 14 ans pour être propriétaire.

Si vous souhaitez créer un compte sur Instagram, gardez à l’esprit que l’âge minimum est de 14 ans pour être propriétaire. Images à contenu sexuel explicite: Bien que cela puisse paraître évident, Instagram est très strict avec ce type de contenu. La publication de photos, de vidéos et de toutes sortes de contenus numériques montrant des organes génitaux, des contenus non adaptés à tous les publics, des tétons féminins, etc. est interdite. Cependant, la plateforme Prend en charge les photos de mastectomie et de cicatrices d’allaitement , ainsi que des nus sur des photos de peintures et de sculptures.

Bien que cela puisse paraître évident, Instagram est très strict avec ce type de contenu. La publication de photos, de vidéos et de toutes sortes de contenus numériques montrant des organes génitaux, des contenus non adaptés à tous les publics, des tétons féminins, etc. est interdite. Cependant, la plateforme , ainsi que des nus sur des photos de peintures et de sculptures. Achat et vente de comptes: L’achat, la vente ou le transfert de comptes utilisateurs est interdit, car ils sont considérés comme frauduleux.

L’achat, la vente ou le transfert de comptes utilisateurs est interdit, car ils sont considérés comme frauduleux. Encouragez les likes, les commentaires ou les abonnés de manière frauduleuse: Par des applications tierces ou par des contacts répétés à des fins commerciales.

Par des applications tierces ou par des contacts répétés à des fins commerciales. Achat et vente d’articles interdits par la plateforme: Comprendre la vente de produits liés à l’alcool, au tabac, aux médicaments illégaux ou sur ordonnance, aux animaux et autres.

Comprendre la vente de produits liés à l’alcool, au tabac, aux médicaments illégaux ou sur ordonnance, aux animaux et autres. Publier le contenu privé de quelqu’un d’autre: Puisqu’il viole les droits de propriété intellectuelle.

Puisqu’il viole les droits de propriété intellectuelle. Demandez, enregistrez ou utilisez les mots de passe d’autres utilisateurs.

Usurper l’identité et usurper l’identité de quelqu’un d’autre.

Activités illégales, frauduleuses ou trompeuses.

Combien de temps dure une interdiction d’Instagram?

Habituellement quand inclure l’une des réglementations Instagram pour la violation des limites susmentionnées, le réseau social vous envoie un message d’alerte dans lequel il indique les jours ou la date limite où vous aurez le bannir ou shadowban.

Cependant, il est préférable de éviter d’atteindre ces instances Et si pour une raison quelconque vous avez été banni, essayez de tirer les leçons de l’erreur et ne recommencez pas.

Maintenant que vous connaissez tous les limites à connaître en 2021, profite de Instagram totalement sûr.

