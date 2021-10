Jerry Seinfeld s’excuse pour les nuances dans « Bee Movie »

En 2007, le public et la critique regarderont avec incrédulité le grand écran avec l’arrivée de « Bee Movie », l’une des productions les plus étranges qui soit sortie du studio Dreamworks, qui présentait l’histoire de Barry B. Benson, une abeille qui décide de poursuivre l’humanité en justice pour l’exploitation des abeilles en obtenant du miel avec l’aide de son amie humaine Vanessa Bloome.

Non, en fait, c’est la prémisse du film. Et oui, les abeilles peuvent parler aux humains dans l’univers du film. Comme si cela n’était pas assez étrange, le film présente à plusieurs reprises des allusions entre Barry et Vanessa (Jerry Seinfeld et Renée Zellweger dans leurs voix originales) qui sont quelque peu inconfortables, d’autant plus qu’il s’agit d’un film pour enfants.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jason Blum parle de l’avenir de Michael Myers au cinéma

Seinfeld, qui était également scénariste et producteur du film, admet que ces « nuances romantiques » n’étaient pas tout à fait adaptées au public cible du film tout en s’excusant lors de sa récente apparition dans l’émission de Jimmy Fallon.

« Je m’excuse pour ce qui semble être une subtile maladresse sexuelle dans Bee Movie. Ce n’était pas vraiment intentionnel, mais après sa sortie, j’ai réalisé que ce n’était vraiment pas adapté aux enfants. Parce que l’abeille semble courtiser la fille, et nous ne voulions pas poursuivre cela comme une idée de divertissement pour enfants », a commenté Seinfeld.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Injustice 2 » a servi d’inspiration pour « The Suicide Squad »

Il est à noter que tout dans « Bee Movie » ne sont pas des insinuations inappropriées, puisque le film prend une tournure où l’importance des abeilles est mise en évidence lorsqu’elles cessent de polliniser en gagnant le procès contre les humains et en récupérant le miel volé dans leurs ruches. Cependant, ce serait la culture des mèmes Internet qui, ces dernières années, a fortement mis l’accent sur cet aspect.

Malgré son étrange prémisse, « Bee Movie » a une distribution stellaire accompagnant Seinfeld et Zellweger, dont Matthew Broderick, James Goodman, Patric Warburton, Chris Rock, Cathy Bates, Oprah Winfrey, Michael Richards, Larry King et bien d’autres. Il est actuellement disponible dans le catalogue Netflix.