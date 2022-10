L’histoire vraie de la disparition d’Emanuela Orlandi, qui a inspiré « La Fille du Vatican »

Il y a près de quatre décennies, la piste d’une adolescente de 15 ans était complètement perdue, malgré le fait que tout le monde se soit mobilisé pour la retrouver, les efforts ont été vains, puisque sa localisation est inconnue à ce jour. prendre ça cas effrayantqui s’est passé ni plus ni moins dans les environs où vit le Pape, Netflix présente « La fille du Vatican : la disparition de Manuela Orlandini ».

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’histoire vraie qui a inspiré les docu-séries. « Après avoir quitté un cours de musique, Emanuela Orlandi, 15 ans, disparaît, entraînant le Vatican dans un mystère qui dure depuis des décennies »c’est ainsi qu’il présente brièvement la plateforme de streaming.

Un manifestant tient une bougie lors d’une commémoration du 30e anniversaire de la disparition d’Emanuela Orlandi sur la place Saint-Pierre au Vatican le 22 juin 2013 (Photo : Filippo Monteforte / AFP)

QUI EST EMANUELA ORLANDINI ?

Emanuela Orlandini était une adolescente de 15 ans qui a disparu dans des circonstances mystérieuses le 22 juin 1983. Après avoir perdu sa trace, certaines personnes ont rapporté l’avoir vue à l’intérieur de la Cité du Vatican, bien que leurs témoignages ne soient pas fiables. Son cas est devenu un mystère non résolu en Italie.

Elle était la quatrième de cinq enfants. Sa famille vivait dans la Cité du Vatican parce que son père Ercole Orlandini travaillait dans la préfecture du Vatican, organisant des audiences papales, selon HuffPost Italie. À la suite de cela, ses jardins étaient à la disposition de sa famille. « Nous avions l’impression d’être dans l’endroit le plus sûr du monde »a déclaré le frère aîné de la jeune fille, Pietro Orlandini, publié Gardien.

Avant sa disparition, la mineure suivait des cours de flûte à l’école Tommaso Ludovico Da Victoria, liée à l’Institut pontifical de musique sacrée. Il faisait également partie du chœur de l’église Sant’Anna dei Palafrenieri au Vatican.

Un manifestant tient une affiche d’Emanuela Orlandi, lors de la prière de midi Regina Coeli du pape Benoît XVI sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le 27 mai 2012 (Photo : Filippo Monteforte / AFP)

LE JOUR DE LA DISPARITION D’EMANUELA ORLANDINI

22 juin 1983

Avant d’aller à son école de musique. Ce mercredi 22 juin 1983, Emanuela Orlandini a demandé à Pietro de l’accompagner à son cours de flûte, mais comme il avait d’autres engagements, il n’a pas pu y aller, ce que son frère aîné regrette, car il n’aurait jamais imaginé que ce serait la dernière fois que je la verrait.

Peu avant son cours de flûte. La mineure est approchée par un représentant d’Avon, qui lui fait part d’une offre d’emploi. Parce que la conversation l’a amenée à être en retard pour son cours, elle raconte ce qui s’est passé à sa sœur, qui lui demande de ne pas prendre de décision sur la proposition d’emploi avant d’en avoir discuté avec ses parents.

Après sa leçon de musique. L’adolescent a été vu à un arrêt de bus avec une autre personne, apparemment en train de monter dans une BMW de couleur foncée. Depuis, personne ne sait où il se trouve.

Des manifestants brandissent des pancartes d’Emanuela Orlandi lisant « Missing » lors de la prière de midi Regina Coeli du pape Benoît XVI sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le 27 mai 2012 (Photo : Filippo Monteforte/AFP)

QUE S’EST-IL PASSE APRÈS SA DISPARITION ?

23 juin 1983

La police déclare officiellement qu’Emanuela Orlandini a disparu. Après l’annonce, les jours suivants, divers médias ont rapporté l’affaire et le numéro de téléphone de la maison de sa famille a été mis dans les journaux pour toute information.

25 et 28 juin 1983

Le 25 juin, la famille a reçu un appel d’un adolescent nommé Pierluigi, qui a déclaré avoir vu Emanuela, donnant des détails sur son apparence physique. Il a indiqué que la jeune femme s’appelait par un autre nom, car elle s’était enfuie de chez elle et vendait des produits Avon.

Trois jours plus tard, un homme nommé Mario a assuré avoir vu la mineure, qui lui a dit qu’elle avait fui sa maison, mais qu’elle reviendrait pour le mariage de sa sœur. Les appels se sont poursuivis les jours suivants et la photo de la jeune fille a rempli Rome.

3 juillet 1983

Au cours de l’angélus, le pape Jean-Paul II a lancé un appel aux responsables de la disparition de la jeune fille, ce qui a soulevé l’hypothèse qu’elle avait été kidnappée.

Pietro Orlandi, frère d’Emanuela Orlandi, rencontre des supporters, sa famille et ses amis lors d’un sit-in derrière la place Saint-Pierre au Vatican à Rome le 18 janvier 2020 (Photo : Filippo Monteforte / AFP)

PRISONNIER D’UN GROUPE TERRORISTE ?

Après l’appel du pape, la famille Orlandi a commencé à recevoir des appels anonymes dans lesquels ils affirmaient qu’Emanuela était prisonnière d’un groupe terroriste, qui en échange de sa libération a demandé la libération de Mehmet Ali Ağca, le Turc qui a tiré sur le Souverain Pontife en mai 1981. .

Les communications se sont poursuivies jusqu’à ce que quelqu’un identifié comme « l’Américain » à cause de son accent joue un enregistrement de la voix de l’adolescent. Quelques heures plus tard, la même personne a appelé le Vatican pour demander un échange d’Orlandi contre Ağca ; non seulement cela, car il a souligné que Mario et Pierluigi, qui avaient appelé la famille auparavant, appartenaient à son organisation. Le 6 juillet, le pape s’est vu accorder 20 jours pour être libéré, bien que le magistrat chargé du cas d’Orlandi n’ait pas cru qu’il y avait un lien crédible. Un autre ultimatum est donné le 20 juillet de la même année, mais rien ne se passe.

UN SCANDALE SEXUEL AU VATICAN ?

En mai 2012, la police a fouillé la tombe d’Enrico De Pedis, alors l’exorciste, le père Gabriele Amorth, a affirmé qu’Emanuela Orlandi avait été kidnappée par un membre de la police du Vatican pour des soirées sexuelles puis assassinée. Il a assuré que des fonctionnaires d’une ambassade étrangère qui ne se sont pas identifiés étaient impliqués dans cette affaire.