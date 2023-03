VIRAL : la réaction d’Angela Bassett après sa défaite face à Jamie Lee Curtis aux Oscars 2023

in

Oscars 2023

Angela Bassett est devenue virale pour sa réaction à la défaite aux Oscars 2023.

©Getty ImagesAngela Bassett est devenue virale pour sa réaction après avoir perdu aux Oscars 2023

Le nom de Angela Bassett n’a pas arrêté de sonner depuis qu’Ariana DeBose a chanté « Angela Bassett a fait le truc » aux BAFTA Awards.mais maintenant le nom de l’actrice de Panthère noire : Wakanda pour toujours est devenu viral après sa réaction après sa défaite face à Jamie Lee Curtis aux Oscars 2023.

Les deux actrices ont été nominées dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle. avec Hong Chau, Kery Condon et Stephanie Hsu, cependant, le gagnant était l’actrice de TEntendu à la fois partout à la grande surprise et à la déception apparente de Bassett.

Après l’annonce du gagnant sous le nom de Jamie Lee Cutris, tout le monde a applaudi et applaudi l’actrice de 64 ans, mais La réaction de Bassett était un peu différente. Pendant que tout le monde applaudissait Bassett avait l’air déçu et souriait apparemment, mais avec une grimace qui n’avait pas vraiment l’air heureuse..

Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, il a souligné que Angela Bassett avait l’air « en colère », « pleine de remords » et ils lui ont même dit de ne pas se fâcher car « ils ne récompensent pas les films basés sur des bandes dessinées ».

+ Combien d’Oscars Angela Bassett a-t-elle et combien Jamie Lee Curtis a-t-il ?

Jusqu’au moment, Angela Bassett n’a pas d’OscarsCela explique peut-être votre déception. Elle a été nominée deux fois, cette 2023 pour Panthère noire Wakanda pour toujours et en 1994 par Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça. D’autre part, C’est le premier Oscar pour Jamie Lee Curtisen tant que meilleure actrice dans un second rôle, pour sa participation au film Tout partout tout à la fois.

