En plus de The End of Love : quelle série a fait Lali Esposito ?

Le chanteur argentin présentera une nouvelle production sur Prime Video. Passez en revue la liste avec Casi Ángeles, Esperanza Mía, Sky Rojo et plus encore !

© GettyLali Esposito, star de The End of Love sur Prime Video.

En plus d’une carrière musicale réussie, Lali Esposito Dès son plus jeune âge, elle construit une importante carrière à l’écran. Dès ses débuts, il s’implique dans des projets télévisuels qui lui permettront par la suite de faire le grand saut vers le cinéma avec des personnalités éminentes telles que autorisé ou dans accusé. Juste quelques jours pour tout neuf la fin de l’amournous examinons ici dans quelle série le chanteur a joué qui brille aujourd’hui comme soliste pop.

À partir du 4 novembrevous pouvez profiter sur Prime Video des 10 épisodes de 30 minutes qui composent la fin de l’amour. Basé sur le livre du même nom Tamara Tenenbaum, la série dramatique argentine mettra en vedette Lali Espósito dans le rôle de Tamara, une audacieuse philosophe de la culture pop. « Après avoir fait face de manière inattendue à sa propre éducation juive orthodoxe à Buenos Aires, Tamara quitte son petit ami pour se rebeller contre le concept traditionnel de romance, tout comme elle s’était auparavant rebellée contre sa vie religieuse.», explique son synopsis officiel.

Avec Verónica Llinás, Vera Spinetta, Mike Amigorena, Candela Vetrano, Mariana Genesio Peña et Andrés Gil complétant le casting, ce n’est qu’une des nombreuses séries que l’artiste aux multiples facettes a su mener. Si vous ne les avez jamais vus ou souhaitez leur donner une seconde chance, découvrez ci-dessous quels sont les programmes dans lesquels ils ont marqué bien avant la fin de l’amour apparu dans sa carrière.

+ Dans quelle série Lali Esposito a-t-elle joué ?

L’un des facteurs du succès de Lali Espósito est probablement qu’elle a grandi sur l’écran de la télévision argentine, conquérant le cœur du public local. Ses premiers rôles étaient dans l’industrie de Cris Morena. En ce sens, il a participé à coin lumineux comme « Noix de coco », dans Floricente comme Robertita, dans Chiquititas comme Agustina puis dans Presque des anges comme Mar. De plus, il a fait le saut vers Quand tu me souris comme milli déjà Seulement toi comme Daniela, pour obtenir plus tard son rôle principal dans mon espoir. De plus, il faisait partie de sandro d’amérique comme Reyna Ross.

Mais lorsqu’il s’agit de projets internationaux, il faut souligner Ciel rougela série de Netflix qui faisait fureur en Amérique latine et en Espagne, et où elle ressemblait à Wendy. De quoi s’agit-il? « Après un malheureux coup du sort, trois femmes hantées par le passé fuient une maison close et risquent leur vie pour s’enfuir un proxénète et ses hommes de main », explique le géant du streaming. Un incontournable avant l’arrivée de la fin de l’amour!

