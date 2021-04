Jujutsu Kaisen Chapitre 148 Date de sortie, spoilers et où lire?

Si vous attendez la sortie du chapitre 148 de Jujutsu Kaisen le 2 mai. Vos attentes peuvent être écrasées pour de vrai depuis le manga, jujutsu Kaisen est en pause pour les 2 prochaines semaines. C’est l’un des mangas populaires et a une énorme base de fans. Nous avons vu le voyage de Yuji Itadori qui a perdu son grand-père et avec la prochaine tournure des événements se retrouve avec Gojo, Megumi et d’autres sorciers Jujutsu maudits.

Dans le chapitre précédent, nous avons découvert la relation entre Yaga et Panda. Gakuganji craint que les supérieurs puissent utiliser Panda car il est différent de l’autre cadavre maudit. Contrairement aux autres, Panda peut générer sa propre énergie maudite. Gakuganji confronte Yaga à propos de la création de Panda. Il montre des flashbacks du passé.

Chapitre 148: Jujutsu Kaisen

Le prochain chapitre devrait approfondir la relation entre Masamichi Yaga et Panda. Selon le tweet de Ducky, le nouveau chapitre portera sur «Père et enfant. Ce lien existe dans ces larmes ».

Aperçu du chapitre 148 de Jujutsu Kaisen: Père et enfant. Ce lien existe dans ces larmes. Date de sortie: lundi 17 mai pic.twitter.com/if9c0qNJT0 – Ducky (@IDuckyx) 25 avril 2021

Jusque-là, vous pouvez également lire, Les personnages les plus forts de Jujutsu Kaisen, classés! (MISE À JOUR)

Jujutsu Kaisen Chapitre 148 Date de sortie

Le manga a pris une pause de deux semaines en raison des «Golden Week Holidays». Cela signifie que l’écriture de Gege Akutami est en pause. En outre, le saut hebdomadaire de Shonen de Shueisha est en pause pour son numéro cette semaine. La pause a laissé tout le monde se demander quand le Jujutsu Kaisen reviendra-t-il? Selon les dernières mises à jour, le chapitre est censé revenir le 16 mai 2021.

Où lire le jujutsu Kaisen Manga?

Jusque-là, vous pouvez lire les chapitres précédents et d’autres dernières mises à jour sur VIZ et Mangaplus. De plus, c’est gratuit. Quant au chapitre 148 de Jujutsu Kaisen, il sortira dimanche après les deux prochaines semaines.