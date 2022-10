Daredevil: Born Again racontera les intrigues de la série Netflix

la série de Disney+ »Daredevil : né de nouveau » racontera quelques intrigues de Marvel Comics et de la série originale de Netflix » Daredevil ». Dans une interview, l’acteur cox charliequi est en charge de jouer Matt Murdock, a parlé des nombreuses histoires qui restent à raconter sur le personnage, dont certaines seront revisitées à partir de l’émission télévisée Netflix.

Lorsqu’on lui a demandé avec quelles co-stars de Daredevil il aimerait retravailler, Cox a déclaré que les membres de la distribution étaient « le cœur battant » de toutes les émissions Netflix de Marvel.

« Je détesterais distinguer quelqu’un et je détesterais spéculer parce que je ne sais tout simplement pas quel est le plan en cours. C’est bien au-dessus de mon niveau de rémunération », a-t-il déclaré. « Il y a tellement de belles histoires à raconter. Il y a des histoires à raconter à nouveau. Cela ne serait pas incompatible avec ce qu’ils font dans l’univers de la bande dessinée. »

Il a également déclaré qu’il ne savait pas pour le moment quelle direction prendrait l’histoire de la série. « Souvent, un nouvel écrivain et artiste reprend un livre et recommence depuis le début. Alors peut-être que nous le ferons, mais je ne sais vraiment pas. Je suis ravi d’avoir été invité à la fête », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Cox dit que « Born Again » pourrait revoir certains aspects de l’histoire de « Daredevil ». Dans une récente interview, il a déclaré que l’émission Disney + serait un nouveau départ pour le personnage et, à son tour, serait l’histoire d’origine de Daredevil / Matt Murdock pour sa première entrée en solo dans l’univers cinématographique Marvel.

« Tu sais que Kévin Feig (Président de Marvel) a été très clair sur le fait que « Born Again » était la saison 1, et non une saison 4, vous savez. Donc, c’est une toute nouvelle affaire », a-t-il déclaré.

» Daredevil: Born Again » devrait sortir au printemps 2024 dans le cadre de la phase 5 du MCU. La première saison se composera de 18 épisodes et verra Cox et son »Daredevil » co-star, Vincent D’Onofrioreprenant leurs rôles respectifs de Daredevil et Wilson Fisk/Kingpin de la série Netflix de trois saisons, diffusée entre 2015 et 2018

Bien que l’intrigue de Born Again reste inconnue, des rumeurs récentes suggèrent que la prochaine série adaptera l’arc narratif « Major Fisk » de Marvel Comics en 2017, créé par Charles Soule et Ron Garney.