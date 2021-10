L’histoire derrière l’interdiction d’Indiana Jones et du Temple maudit en Inde

Indiana Jones 5, qui n’a pas encore de titre officiel, a commencé le tournage en juin et n’a été reporté qu’au 30 juin 2023. Harrison Ford reprend le rôle principal avec James Mangold (Logan, Ford contre Ferrari) succédant au siège du réalisateur pour Steven Spielberg. Cela n’a pas pris longtemps après la première sortie d’Indy, en 1981 Les aventuriers de l’arche perdue, pour que le personnage de Ford devienne une icône. Spielberg, le producteur George Lucas et Ford se sont réunis trois fois de plus au fil des ans, le plus récemment en 2008.

Comment le Indiana Jones Le script Prequel a empêché Steven Spielberg de tourner dans le pays d’Asie du Sud

La suite à venir a déjà été entachée de contrecoups, car des problèmes tels que des désaccords de script ont entraîné plusieurs retards de production. Mais alors que le tournage est enfin en cours, nous comptons les jours jusqu’à ce que le cinquième volet atteigne le grand écran en regardant un autre volet d’Indy qui a fait face à ses propres obstacles. En fait, Indiana Jones et le Temple maudit se sont avérés si controversés qu’il a été interdit en Inde.

Ce deuxième film d’Indy – qui est en fait une préquelle de Les aventuriers de l’arche perdue – est sorti en salles en 1984 et a rapporté plus de 333 millions de dollars dans le monde. Mais cela ne s’est pas fait sans réaction des masses. La violence graphique, par exemple, a créé un tollé pour un film sorti avec une simple cote PG et a finalement conduit à la création de la cote PG-13 de la MPAA.

L’Inde, quant à elle, avait un grief beaucoup plus spécifique avec le film – à savoir la description de sa propre culture. Bien que Spielberg ait espéré tourner dans ce pays d’Asie du Sud, le scénario du film – qui semble s’appuyer sur des stéréotypes négatifs sur l’Inde et son peuple – a empêché que cela se produise, comme le rapporte Vogue.

D’une part, les habitants du village du nord de l’Inde qu’Indy et ses Temple maudit la visite des acolytes est décrite comme dégustant des délices choquants comme des cerveaux de singe, des serpents, des coléoptères et une soupe aux globes oculaires. Il s’avère que la grande majorité de l’Inde n’a pas soutenu de telles représentations. Le pays, après tout, est composé principalement de végétariens.

Les villageois, quant à eux, sont dépeints comme adorant une sorte de dieu démoniaque Kali. Des sacrifices humains sont même offerts à Kali dans le film. Plutôt que de servir de symbole destructeur du monde souterrain et du mal, comme le montre Temple maudit, l’entité Kali est en réalité généralement davantage consacrée au changement et à l’autonomisation et a même été défendue au fil des ans par les féministes.

Depuis Steven Spielberg aurait refusé de changer le script, le gouvernement indien a empêché Temple maudit de tirer là-bas. La production a ensuite été déplacée au Sri Lanka et également à Londres. Et bien sûr, lors de sa sortie sur grand écran en 1984, le film a même été interdit de sortie en Inde.

