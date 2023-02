Jonathan Majors aimerait que Robert Downey Jr. reprenne son rôle d’Iron Man dans Avengers 5

La phase 5 très attendue de l’univers cinématographique Marvel démarre officiellement cette semaine avec la première du 17 février Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Le battage médiatique entourant le film à venir s’est monté alors que les fans se préparent pour la rencontre fatale d’Ant-Man avec la plus grande menace de MCU à ce jour, Kang le Conquérant. L’impitoyable voyageur du temps est habilement dépeint par Jonathan Majors. Après avoir reçu un aperçu du personnage pendant Loki — qui présentait une version variante de He Who Remains dans la finale de la saison 1 – les fans attendaient avec impatience le retour du supervillain.





Avant les débuts de la phase 5, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a été positionné comme un point critique au sein de la franchise en constante expansion. Et selon le président de Marvel Studios et producteur de longue date de MCU, Kevin Feige, c’est le film Marvel le plus important depuis Fin du jeu. Comme Quantumanie se prépare à donner le ton à l’avenir, Majors a récemment parlé à Lifehacker Australia de la prochaine Vengeurs film, qui est prévu pour la phase finale de la saga multivers. En exclusivité, il a exprimé le désir de partager l’écran avec de Robert Downey Jr. Iron Man – le héros légendaire qui a lancé la phase 1 du MCU – dans Avengers : la dynastie Kang.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est comme une journée de Robert Downey Jr., il n’arrête pas d’apparaître [to my head]. Comme, je sais qu’il est un OG. Je veux dire, il est l’un des originaux. Je suis juste un grand fan de lui en tant qu’acteur. Je pense que ce qu’il a fait avec Iron Man était un tel cadeau pour la culture en général. J’adorerais être en face de lui à l’écran pour voir comment nos philosophies, en termes d’acteur et de personnage, s’accordent personnellement.

Bien que Downey ait quitté la franchise Marvel dans le film climatique de la phase trois Avengers : Fin de partiel’introduction de Kang et du multivers ouvre des possibilités infinies pour le retour d’Iron Man sur grand écran.

« Vous savez, je trouve qu’il est un artiste tellement fascinant, c’est pourquoi Iron Man est si fascinant. Son portrait d’Iron Man est tellement fascinant, et il représente une vision du monde très claire et l’énergie des Avengers. Et je pense que Kang représente une autre époque. Ce serait vraiment intéressant de voir ces deux personnes se rencontrer et avoir un peu de conversation.





Jonathan Majors attend avec impatience son avenir dans le MCU

Disney/Merveille

Jonathan Majors a eu de grosses chaussures à remplir en tant que nouveau grand méchant de Marvel pour la saga multivers. Extraits précédemment publiés de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania déjà présente une performance effrayante et convaincante de Majors en tant que He Who Remains. Bien qu’il s’agisse du premier rôle principal de Majors en tant qu’être transtemporel, Kang le Conquérant est déjà en train de devenir un ennemi redoutable. Dans son interview Lifehacker Australia, Majors mentionne comment le rôle a encore développé son talent artistique en tant qu’acteur.

«Je veux dire, je suis un joueur de franchise. Kang est un endroit très privilégié avec beaucoup de responsabilités. Et à cause de cela, j’ai l’opportunité de vraiment étendre et développer mon talent artistique, égoïstement, et d’y contribuer et de le donner au public et au reste de mes coéquipiers.

Lorsqu’on l’interroge sur Avengers : la dynastie KangMajors a évoqué l’enthousiasme suscité par le développement de son personnage Marvel au sein de la franchise.

« Alors la dynastie Kang – je ne peux même pas y penser parce que je suis tellement excité à propos de [Quantumania] – mais Kang Dynasty me semble qu’il a le potentiel de développer la mythologie de Kang, de développer encore plus la curiosité de Kang, ce qui est extrêmement excitant.

Bien que les détails pour Dynastie Kang sont rares, il a été confirmé que Daniel Destin Cretton (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) dirige le projet avec une sortie prévue en 2025.