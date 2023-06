Warner Bros. essaie de ramener Christopher Nolan et Peter Jackson

L’avenir de Warner Bros. Discovery n’est pas seulement sur le petit écran, mais aussi sur le grand, et ils veulent de grands réalisateurs comme Christophe Nolan et Pierre Jackson travailler à nouveau avec eux pour développer de nouveaux projets.





Après une importante série d’annonces liées à la plateforme de streaming de l’entreprise, Max, qui comprend l’expansion de grandes franchises telles que Harry Potter, La théorie du Big Bang ou La conjurationle studio cherche à étendre ces plans au monde cinématographique avec des sagas telles que Le Seigneur des anneaux, et ils veulent que Peter Jackson revienne sur le fauteuil du réalisateur pour cela.

Grâce à Variety, les nouveaux chefs de la division cinématographique de Warner Bros. Discovery, Michael De Luca et Pam Abdy, ont révélé qu’ils avaient rendu visite à Jackson en Nouvelle-Zélande pour discuter des possibilités d’avenir de la franchise basée sur l’histoire de JRR Tolkien.

Jackson était chargé d’amener le Seigneur des Anneaux aux théâtres, non seulement en adaptant la trilogie principale de livres dans ce qui fut l’une des sagas les plus réussies de l’histoire du studio, mais aussi en tournant le livre précédent, Le Hobbitdans une autre aventure épique de trois chapitres.

Maintenant que l’univers de Tolkien est revenu grâce à Amazon Prime Video dans Les anneaux de pouvoirWarner Bros. est prêt à parier à nouveau sur les histoires de la Terre du Milieu et à recréer le succès obtenu il y a des années.

Il y a encore beaucoup d’histoires et de personnages qui pourraient être explorés dans le le Seigneur des Anneaux univers, et le studio pourrait emprunter un chemin similaire à celui qu’ils ont pris avec Game of Thrones.





Ramener Christopher Nolan est une priorité pour Warner Bros. Film Division

Au milieu de la crise que traversent les salles en raison de la pandémie, et avec l’explosion de la guerre entre les plateformes de streaming, plusieurs projets de films ont été touchés et n’ont pas eu le temps nécessaire dans les salles que leurs budgets exigeaient.

Les cas les plus connus étaient peut-être Veuve noire et le conflit entre Scarlett Johansson et Disney, ainsi que Christopher Nolan avec Warner Bros. à cause de Principe. Dans l’article publié par Variety, De Luca et Abdy ont confirmé qu’il est très important pour eux d’apporter OppenheimerLe réalisateur de retour au studio :

« Nous espérons récupérer Nolan. »

De plus, l’article détaille que selon ses sources, le studio a effectué un paiement important au réalisateur ces derniers mois pour le compte de Principe de revenus, afin de modifier la relation entre les deux parties. En fait, OppenheimerLa post-production de a été réalisée sur le terrain de Warner Bros.

Tous les films de Nolan depuis Insomnia en 2002 ont été produits et distribués par Warner Bros., y compris certains de ses titres phares comme Le Chevalier Noir trilogie, Créationet Interstellaire.

Pour l’instant, ils devront rivaliser directement avec le nouveau film de Nolan en tant que Oppenheimer et Barbie sortir ensemble en salles le 21 juillet. Heureusement pour Warner Bros., le film de Greta Gwerwig semble avoir l’avantage car le film mettant en vedette Cillian Murphy a été classé R, tandis que Barbie a été classé PG-13, ce qui signifie qu’un plus large éventail de publics aura le chance de le voir.