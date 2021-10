Sam Heughan et Duncan Lacroix réunis : Murtagh revient-il sur Outlander pour surprendre Jamie Fraser ?

Étranger C’est l’une des séries d’époque les plus acclamées de ces derniers temps. Son cadre et la caractérisation des personnages en ont fait un succès mondial. Originaire de Starz, cette fiction est basée sur les livres de Diana Gabaldón et a pour protagonistes Sam Heughan et Caitriona Balfe. Les acteurs brisent l’écran avec leur chimie indéniable lorsqu’il s’agit de jouer respectivement Jamie et Claire.

Cependant, au-delà de tout ce à quoi l’amour, le cadre et la lutte se réfèrent, Étranger Il se distingue également par la valeur qu’il accorde à la famille. Dès la première saison, le personnage de Sam Heughan Il a été montré comme un homme loyal et dévoué aux siens. D’abord son clan, sa femme et ensuite le reste est la devise de Jamie Fraser.

Et, sans aucun doute, parmi ce groupe que Jamie priorise toujours se trouvait son parrain, Murtagh Fitzgibbons. Ce rôle a été joué par Duncan Lacroix, qui a quitté la série dans la saison cinq après que son personnage a été tué juste devant son filleul. La douleur pour la perte d’un membre si important pour lui a fait un changement retentissant chez le protagoniste, qui n’a jamais oublié l’amour qu’il lui inspirait.

Mais, il convient de noter que Jamie n’était pas le seul à avoir souffert, mais plutôt Sam Heughan et tous les fans de Étranger ils ne pouvaient pas non plus supporter la mort de Murtagh. A tel point que l’idée même de les revoir ensemble, au moins dans un nouveau chapitre, serait synonyme de joie et d’excitation pour beaucoup. Cependant, cela ne semble pas près de se produire.

Alors que Murtagh pourrait revenir en tant que caméo ou flashback sur Jamie, Duncan Lacroix n’est pas sur la nouvelle liste des acteurs pour le moment. Étranger. Mais, une photo récente d’une rencontre entre les acteurs a fait naître l’espoir des adeptes de l’histoire, qui ont hâte de les revoir ensemble. C’est Heughan lui-même qui en a publié une carte postale.

Pendant « Wizard World », Lacroix et Heughan ont fait une apparition au nom de la série. « Un grand merci à tous ceux qui sont venus nous voir et faire partie de nos bêtises. C’était très bon de vous voir tous. Merci à tout le personnel et à mon complice, Duncan Lacroix», a écrit Sam sur ses réseaux.

Pour accompagner ces propos, l’acteur écossais a partagé deux photographies. Dans le premier, il est vu seul, mais dans l’autre, il est vu comme très complice avec son ami et collègue. Cela faisait longtemps que les interprètes n’avaient pas partagé de moments ensemble, ou du moins pas sur les réseaux sociaux, et ce cliché est celui qui a touché les fans.

