Les fans d’Harry Potter ont choisi : quelle est la pire maison de Poudlard

Harry Potter C’est l’une des sagas les plus importantes des 30 dernières années. Créé par JK Rowling, a fait le saut du papier au grand écran et a fini par s’imposer comme une franchise plébiscitée par les fans du genre fantastique et le jeune adulte. Il y avait 8 films qui ont été produits à l’origine, ce qui a ensuite déclenché la sortie d’un retombées qui deviendra sa propre saga : Animaux fantastiques.

Dans le contexte d’un univers qui semble n’avoir aucune limite, une nouvelle émission télévisée viendra axée sur les fans de Harry Potter qui d’autre connaît le travail de Rowling. Il s’agit de Tournoi des maisons de Poudlard, qui sera produit par SCT et Cartoon Network. Là-bas, les fans mettront tout leur savoir-faire en jeu dans un spécial qui sera diffusé pendant quatre semaines consécutives et sera animé par Hellen Mirren. Le spécial célébrera les 20 ans du premier film sorti.

Depuis Divulgacher nous avons mené une enquête auprès des lecteurs pour déchiffrer quelle était la meilleure des maisons de Poudlard. Le résultat était le gagnant évident Gryffondor, auquel appartiennent ses deux protagonistes, Harry Potter, comme ses meilleurs amis, Ron et Hermione. Avec près de 1800 voix, près d’une personne sur deux a élu cette maison.

La chose frappante a été vu dans la façon dont même la dispute entre les trois autres maisons était. Serpentard il avait un léger avantage sur les deux autres, avec 26% des voix, mais il était plus proche de la troisième place que de la première. Quelle est la maison qui a reçu le moins de votes dans le sondage ? Il s’agit de Poufsouffle, qui n’a recueilli que 11 % des voix, soit cinq points de moins que ceux obtenus Serdaigle.

La collection de scènes à ne pas manquer si vous êtes fan de Harry Potter

Dans chacune des productions à grande échelle, les plans originaux sont souvent perturbés par la longueur de la séquence finale ou le manque de budget, entre autres aspects. En cas de Harry Potter n’y était pas étranger et parmi ses huit films, réalisés par Christophe Colomb, Alfonso Cuarón, Mike newell et David yates, beaucoup de séquences ont été laissées de côté.

La bonne nouvelle est qu’un utilisateur de Youtube appelé LéoCormillotSL était chargé de les rassembler tous dans une seule vidéo. Le matériel s’étend sur un peu plus d’une heure et comprend des séquences qui peuvent avoir fait partie de La pierre philosophale, La chambre secrète, Le prisonnier d’Azkaban, Le gobelet de feu, L’ordre du Phoenix, Le mystère du prince et les deux parties de Les reliques de la mort.

