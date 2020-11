L’acteur C-3PO a eu une réponse parfaite à l’offre spéciale de vacances LEGO Star Wars

L’acteur de C-3PO Anthony Daniels ne s’est pas retenu lorsqu’il a été interrogé sur le prochain L’offre spéciale des fêtes LEGO Star Wars. L’original Spécial vacances Star Wars est quelque chose que de nombreux fans préféreraient oublier, mais Disney + a décidé de reconstruire certains de ces souvenirs avec LEGO. Cette fois-ci, c’est différent car là nous impliquons les personnages de la trilogie consécutive, mais il y en a beaucoup Guerres des étoiles les fans qui préféreraient ne pas voir une nouvelle version de la spéciale, même avec les méta blagues se moquant de l’original 1978 Holiday Special.

Dans une nouvelle interview, Anthony Daniels a parlé d’un certain nombre de sujets. L’acteur n’a aucun problème à parler de son expérience dans le Guerres des étoiles franchise, et est souvent assez honnête sur ses sentiments en ce qui concerne les différents rebondissements que les histoires ont pris au fil des ans. Dans l’interview, on a demandé à Daniels quelle était sa première pensée lorsque Disney + a annoncé le LEGO Star Wars Holiday Special. Il avait ceci à dire.

« C’était de l’horreur. C’était, » Es-tu fou? » Les gens vont vous poursuivre en justice pour avoir évoqué ce titre à nouveau parce qu’ils ont juste oublié le premier il y a 40 ans. J’ai été vraiment surpris qu’ils risqueraient de réveiller ces horribles souvenirs. «

Beaucoup de Guerres des étoiles les fans sont d’accord avec la ligne de pensée d’Anthony Daniel, mais pour des raisons différentes. Maintenant que la trilogie des suites est terminée, de nombreux fans essaient d’oublier que cela s’est produit, ce qui inclut tous les personnages qui ont été introduits au cours des trois versements. Cela dit, il y a toujours autant de fans qui ont adoré la dernière trilogie et le scénario.

Anthony Daniels ne pense pas que LEGO Star Wars Holiday Special sera mauvais. L’acteur a juste de mauvais souvenirs du premier. « Et … je suis désolé, je me souvenais juste de l’original, c’était vraiment mauvais. Avec tous ces Wookiees qui grognaient l’un contre l’autre … ouais, pas de traduction … », a déclaré Daniels. À première vue, la nouvelle spéciale consiste à se moquer de la version de 1978, tout en présentant Rey à Baby Yoda et Mando en même temps.

George Lucas regrette d’avoir fait le Spécial vacances Star Wars et a souhaité à de nombreuses reprises que toutes les bandes soient retrouvées et brûlées. Lucas n’a jamais réalisé son souhait et il est largement disponible maintenant bien plus que jamais dans le passé. Guerres des étoiles les fans peuvent se rendre directement sur YouTube et le tirer directement et voir Lumpy dans toute sa gloire grognante. Dans la nouvelle spéciale, Rey laisse ses amis se préparer pour le jour de la vie alors qu’elle se lance dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour acquérir une connaissance plus approfondie de la Force, ce qui la mènera à travers différentes chronologies. Vous pouvez consulter l’offre spéciale du 17 novembre, exclusivement sur Disney +. L’interview avec Anthony Daniels a été réalisée à l’origine par CinemaBlend.

Sujets: Lego, Lego Star Wars, Star Wars, Disney Plus, Streaming