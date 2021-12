L’histoire de Machine Gun Kelly de sexualisation de filles mineures

Machine Gun Kelly – autrement connu comme le petit ami de Megan Fox – a créé beaucoup de buzz pour sa nouvelle relation et son amitié avec Pete Davidson.

Le rappeur de 31 ans a eu une histoire effrayante de sexualisation de filles mineures tout au long de sa carrière, malgré sa sortie avec Megan Fox qui a quatre ans de plus que lui.

Machine Gun Kelly a fait de nombreux commentaires inappropriés sur les filles mineures.

Machine Gun Kelly a une histoire à peine voilée de sexualisation de mineurs, de poursuite d’enfants et de fétichisation de femmes de couleur.

MGK a parlé de vouloir poursuivre Kendall Jenner quand elle était mineure.

En 2013, lorsque Machine Gun Kelly a fait une interview avec Fuse, il a fait l’éloge de Kendall Jenner, qui avait 17 ans, étant son béguin pour les célébrités alors qu’il avait 23 ans à l’époque.

Lorsque l’intervieweur lui a demandé s’il comptait les jours jusqu’à ce qu’elle ait 18 ans, ce qui est une question effrayante en soi, MGK a répondu : « Je n’attends pas qu’elle ait 18 ans, je vais y aller maintenant. »

« J’ai 23 ans, je n’ai pas un âge effrayant. J’ai 23 ans, elle en a 17 et c’est une célébrité – il n’y a pas de limites là-bas », a-t-il poursuivi.

Eh bien, selon les lois de la Californie où vit Kendall Jenner, l’âge du consentement est de 18 ans, quel que soit le statut de célébrité de quelqu’un.

Il n’y a pas de lois Roméo et Juliette en Californie, donc quel que soit l’âge de MGK à l’époque, c’était illégal. Oui, y compris si vous êtes également mineur. Deux mineurs consentants qui se livrent à des activités sexuelles sont également illégaux et peuvent être inculpés.

« Robert Plant, qui était l’un des plus grands chanteurs de tous les temps… est sorti avec une fille de 14 ans », s’est-il défendu. « Axel Rose, qui était l’un des plus gros durs à cuire de tous les temps, est sorti avec une fille de 16 ans. »

Merci de nous l’avoir rappelé, MGK, peut-être que ces hommes n’étaient pas des grands après tout !

« Je m’en fiche. Dites ce que vous voulez, mec », a-t-il déclaré. « Si Kendall Jenner était nue dans ta chambre et que tu as 50 ans, tu y vas. »

50 ans n’est-il pas l’un de ces âges effrayants dont il parlait? Jusqu’où va la ligne pour Machine Gun Kelly ?

Machine Gun Kelly a sexualisé la fille d’Eminem, Hailie Jade Mathers.

Le célèbre bœuf de Machine Gun Kelly avec le rappeur Eminem a commencé lorsqu’il a tweeté à propos de la fille d’Em, qui avait 16 ans à l’époque, en 2012.

Le tweet dit: « D’accord, je viens de voir une photo de la fille d’Eminem… et je dois dire qu’elle est aussi sexy que possible, de la manière la plus respectueuse possible car Em est roi. »

Bizarre qu’il parle de la fille mineure de sa supposée idole comme ça et qu’il soit ensuite surpris quand il te dénigre, mais c’est bien pire que ça.

MGK a une fois qualifié le jeune de 13 ans de « chaud ».

En 2010, alors qu’il n’avait que 19 ans, il a tweeté probablement le pire délinquant de tout jusqu’à présent.

Le tweet disait: « Je souhaite que les filles de 13/14/15 ans n’aient pas le droit d’être chaudes, donc je ne me sentirais pas comme une plante grimpante quand je les regarde… J’ai encore 19 ans #imjustsayin. »

Certes, l’homme a 31 ans aujourd’hui et n’a rien dit de drastique depuis ces tweets, mais c’est une histoire de commentaires pédophiles qu’il ne faut pas effacer.

Histoires connexes de YourTango :

Machine Gun Kelly a fétichisé les femmes noires.

Non seulement cela, mais il a dit des choses discutables lorsqu’on lui a demandé son opinion sur les femmes noires lorsqu’il a été interrogé sur un tweet qu’il a fait disant qu’il aimait « le lait au chocolat ».

« Je vais le dire comme ça, mon enfant est noir », dit-il, à la surprise de l’intervieweur, et il dit immédiatement : « les filles noires donnent la meilleure tête. »

Pourquoi il avait poursuivi avec cette déclaration est étrange, mais aussi la généralisation et la manière dont il en parle sont plus inquiétantes.

La rumeur disait que peu de temps après ces commentaires, une femme noire derrière l’interviewer s’était éloignée, visiblement offensée, et Machine Gun Kelly l’avait traitée de « sale n**** b **** ».

Il a nié ces affirmations, affirmant que des personnes avaient collé la vidéo et inséré des clips audio de quelqu’un disant le mot n entre ses mots.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.