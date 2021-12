Jeff Garlin répond aux allégations de comportement inapproprié sur le tournage des Goldbergs

Jeff Garlin, éminent comédien et acteur de Les Goldberg et Calme ton enthousiasme, a récemment été la cible de multiples allégations de comportement inapproprié sur le plateau. Après avoir appris qu’il avait été licencié de Les Goldberg fauché, la star de 59 ans a décidé de partager sa version des faits.

Dans plusieurs interviews depuis l’incident, Garlin a tenté à plusieurs reprises de préciser qu’en fait, il n’avait pas été licencié de l’émission. Selon lui, ses actions sont « idiotes » et ce qui s’est passé entre lui et l’équipage de Les Goldberg était juste une « différence d’opinion ». Il a ajouté qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser ou d’intimider physiquement qui que ce soit dans la série. Dans une interview avec Vanity Fair, Jeff a déclaré :

Si, en tant que star de la série, j’exigeais un stand de tir et sur le plateau, et que je tirais avec des armes tous les jours et que j’étais un peu lâche, pour moi, c’est une atmosphère de travail dangereuse. Si j’ai menacé des gens, c’est une atmosphère de travail dangereuse. Rien de tout cela n’arrive jamais avec moi. Ce n’est pas qui je suis. Je suis désolé de vous dire qu’il n’y a vraiment pas de grande histoire.

Le service des ressources humaines de l’émission l’a contacté à trois reprises au cours des trois dernières années. Cependant, on ne sait pas exactement de quoi il est spécifiquement accusé. Un exemple notable de sa mauvaise conduite est qu’il aurait dit en plaisantant « Oh, mon vagin » devant les acteurs et l’équipe de Les Goldberg. Il convient qu’il y a eu une divergence d’opinion sur son comportement sur le tournage de cette comédie à succès d’ABC.

Garlin a également partagé ses deux cents sur le problème dans une interview avec Fox.

C’est toujours la même chose. C’est à propos de moi et de ma bêtise sur le plateau… Ils ne pensent pas que ce soit approprié. Je fais. C’est là que nous en sommes. Je n’ai pas été viré à cause de ça. Nous pensons simplement différemment.

Il a ensuite comparé ce point de vue avec l’attitude des acteurs et de l’équipe de Calme ton enthousiasme a envers son comportement. Garlin joue le rôle de Jeff Greene dans la comédie HBO.

Maintenant, quand je suis à « Curb Your Enthusiasm », par exemple, si je ne fais pas les choses dont nous parlons, Larry David—ou un caméraman, le producteur, qui est une femme—beaucoup de gens viennent me voir moi et demandez-moi si je vais bien… Je dois faire ce que je dois faire pour garder mon énergie et faire ce que je fais… Si quelqu’un s’en prend à vous, c’est différent. Mais en termes de général—eh bien, alors par Dieu, quittez, allez ailleurs.

Les acteurs et l’équipe de Calme ton enthousiasme n’ont pas encore publié de déclaration concernant la situation de Garlin. Sony Pictures TV a publié une déclaration assez vague sur la position de Garlin à Les Goldberg, disant qu’il s’agit « d’une question d’emploi et qu’elle est traitée par les RH et la production ».

Cependant, le comédien vétéran s’est excusé pour son comportement, affirmant qu’il « respecterait leurs souhaits » si quelqu’un était offensé par ses paroles ou ses actes.

